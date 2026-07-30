Malatya’da uzun süredir tartışma konusu olan sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerin büyük bölümünün toplandığını belirterek, yıl sonuna kadar tüm sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Yeni düzenleme hakkında Busabah Medya’ya konuşan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sorunun çözümü noktasında biraz geç kalındığını vurgulayan Ali Yiğit,

"Hayvan popülasyonu artmadan önce bu işin önüne geçilebilirdi ama maalesef bazı insanlarımız ve yetkililer birkaç hayvan derneklerinin şerrinden korktular. Ondan dolayı sokak köpekleri sorunu bu güne kadar geldi."

İfadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının konuyla ilgili resmi kurumlarla sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Yiğit, koordinasyonun WhatsApp hattı üzerinden sağlandığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda muhtarlar olarak kaymakamlıkta bir WhatsApp hattımız var. Buradan gördüğümüz köpekleri iletiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek güzel koordinasyonlu bir çalışma yapıyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Yeşilyurt Belediyesinin Hayvan Barınağı daha faaliyete geçmedi."

Mahalleye farklı bölgelerden köpek bırakıldığı yönünde gözlemleri olduğunu dile getiren Yiğit, bu konuda denetim ve yaptırım çağrısında bulundu.

Yiğit,

"Bazen akşamları başka bölgelerden gelen insanlar buraya köpek bırakıyor. Birileri akşam gelip köpekleri bizim mahallemize bırakıyor. Valiliğimizin bu konu ile ilgili bir karar almasını istiyoruz. Bu köpekleri bırakan kişiler tespit edilmeli. Eğer bunlar resmi görevli kişilerse haklarında soruşturma açılsın, eğer normal vatandaşsa idari yaptırım cezası uygulanırsa bu işin önüne geçilebilir."

diye konuştu.