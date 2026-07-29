Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki hareketlilik ile gıda güvenliği konuları gündemdeki yerini korurken, sektörün emektarlarından 25 yıllık kasap Cemal Beler, vatandaşlara ve tüketicilere hayati uyarılarda bulundu. Eti güvenilir ve tanıdık kasaplardan almanın önemine değinen Beler, hazır kıyma tüketimine karşı uyarıda bulunarak, eti buzlukta saklama sürelerinden sektörün kanayan yarası olan çırak eksikliğine dikkat çekti.

“Hazır Kıyma Almayın, Tezgahtaki Parça Eti Çektirin”

Et alırken tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Beler, mahalle kasaplarının tercih edilmesinin gıda güvenliği açısından daha sağlıklı olduğunu belirtti. Beler, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Et alırken öncelikle aldığınız yere güveneceksiniz. Hazır çekilmiş kıyma ya da hazır paketlenmiş ürünleri tercih etmeyin. Kıymayı ve eti büyük marketlerden değil, mahallenizin tanıdığınız kasabından alın. Hem daha güvenilir, hem daha hijyenik hem de taze oluyor. Kıymanızı tezgahtaki parça etten gözünüzün önünde çektirip alın. Etin rengine ve tazeliğine mutlaka dikkat edin.”

Et Saklama Sürelerine Dikkat!

Etin doğru koşullarda muhafaza edilmesinin sağlık açısından kritik olduğunu belirtip dondurucudaki saklama sürelerini sıralayan Beler, parça etin buzlukta 6 ile 12 ay arası, tavuk etinin 3 ile 9 ay arası, kıymanın ise buzlukta en fazla 3 ile 4 ay muhafaza edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İş yerlerindeki hijyen standartlarına da değinen deneyimli kasap, etin bakteri üretmeye çok elverişli bir gıda olması sebebiyle tezgah ve dükkan temizliğinin günlük olarak aksatılmadan yapılması gerektiğini, haşerelere karşı da düzenli ilaçlamanın şart olduğunu vurguladı.

Güncel Et Fiyatları Ve Piknik Hareketliliği

Artan et fiyatları nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çekilirken, sektördeki en hareketli dönemin ise yaz sezonu olduğu belirtildi. Yaz mevsiminin gelmesi, piknik sezonunun açılması ve bölgedeki kayısı hasadı döneminde tarlalarda çalışan işçiler için hazırlanan yemekler sayesinde satışlarda dönemsel bir hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşların bütçeleri nedeniyle daha çok tavuk etine yöneldiğini kaydeden Beler, güncel fiyatlar ve maliyetler hakkında bilgi verdi. Tezgahta kıymanın kilosu 900 TL, kuşbaşının kilosu 950 TL'den satılırken; tavuk pirzola 300 TL, tavuk kanat 400 TL ve tavuk bonfile (biftek) 350 TL. Beler, ortalama 4 kişilik bir ailenin bir öğünlük et yemeği maliyetinin yaklaşık 800 TL’yi bulduğunu ifade etti.

“Kiralar Enflasyonun Üzerinde artıyor, Çırak Yetişmiyor”

Sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Cemal Beler, artan kira fiyatlarından ve alttan yeni eleman yetişmemesinden dert yandı. İş yeri sahiplerinin kiralarda enflasyonun çok üzerinde artış talep ettiğini belirten Beler, mesleğin geleceğiyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Müşterilerimizin bize güvenip dükkanımıza gelmesi işimizin en keyifli yanı. Ancak işimizin en zor tarafı alttan yetişecek çırak bulamamak. Gençlerimiz liseyi bitirene kadar okula gittiği için meslek öğrenmiyor, çıraklıktan yetişmiyor. Oysa bu mesleğe yeni gençlerin girmesi şart. Çırak yetişmezse bu zanaat zamanla sönüp gider.”

Müşterilerin nakit ödeme yerine ağırlıklı olarak kredi kartı kullanmasının da esnafı zorlayan etkenlerden biri olduğunu belirten Beler, yerel esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu.