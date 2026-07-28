Malatya’da bugün vefat eden vatandaşların bilgileri açıklanırken, kent genelinde derin bir hüzün yaşanıyor. Şehrin farklı mahallelerinden Hakk'ın rahmetine kavuşan merhum ve merhumeler için taziye adresleri ile defin yerleri netleşti. Cenazelerin bir kısmı Şehir Mezarlığı’nda bir kısmı ise ilçe mezarlıklarında toprağa verildi.

Malatya Vefat Edenler Listesi ve Taziye Adresleri:

Samet Kılıç (20)

Taziye Adresi: Aşağı Bağlar mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına Defin Edildi.

Yalçın Aydemir (51)

Taziye Adresi: Kernek mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına Defin Edildi.

Cumali Karahan (66)

Taziye Adresi: Yıldıztepe mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına Defin Edildi.

Tülay Göğebakan (66)

Taziye Adresi: Atatürk mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına Defin Edildi.

Büyük Hüseyin Ağca (69)

Taziye Adresi: Paşaköşkü mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına Defin Edildi.

Cemile Kılınçaslan (71)

Taziye Adresi: Gözlüce mahallesi Pütürge / Malatya

Defin Yeri: Gözlüce mahallesi Pütürge / Malatya Mezarlığına Defin Edildi.