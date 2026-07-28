İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, bölgedeki kritik sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 2017 yılında ilk nakil operasyonunu gerçekleştiren merkez, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 130’uncu nakil sayısına ulaştı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Arzu Özşahin Akyay; kemik iliği naklinin talasemi, lösemi, kemik iliği yetmezlikleri, bağışıklık sistemi bozuklukları ve bazı metabolik rahatsızlıkların tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

En Sık Talasemi Hastalarına Nakil Yapılıyor

Türkiye’nin Akdeniz kuşağında yer alması sebebiyle merkezde en fazla ağır Akdeniz anemisi tanısı konulan çocuklara nakil uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Akyay; yüksek riskli ya da tekrarlayan lösemiler, kemik iliği yetmezlikleri, lenfomalar, doğuştan gelen bağışıklık yetmezlikleri ve metabolik hastalıkların da tedavi grubunda yer aldığını belirtti. Nakil sürecinin ilk olarak uygun donör taramasıyla başladığını vurgulayan Akyay,

Süreçte öncelikle anne, baba ve kardeşler inceleniyor. Aile içinde uyumlu donör bulunamaması halinde TÜRKÖK’e, oradan da sonuç alınamazsa dünya doku bankalarına başvuruluyor. İhtiyaç duyulan durumlarda ise yarı uyumlu aile bireylerinden nakil yapabiliyoruz.

diyerek bilgilere yer verdi.

Nakil Süreci Ve Taburculuk Sonrası Takip

Nakil öncesinde ailelerle detaylı görüşmeler yapıldığını ve hastalara yoğun bir kemoterapi protokolü uygulandığını belirten Prof. Dr. Akyay, donörden alınan kök hücrelerin transfer edilmesinin ardından hücrelerin iliğe yerleşmesinin yaklaşık 2-3 hafta sürdüğünü ifade etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda hastaların ortalama 40-45 gün içinde taburcu edildiğini açıklayan Akyay, taburculuk sonrasında da sürecin sona ermediğini söyledi. Hastaların enfeksiyon riskine karşı hijyen ve beslenme kurallarına sıkı sıkıya uyması gerektiğine dikkat çeken Akyay, çocukların yaklaşık 2 yıl boyunca yakın takibe alındığını aktardı.

Talasemide yüzde 100 Başarı Oranı

Çocuk kemik iliği naklinde elde edilen başarı oranlarının hastalığın türüne göre değiştiğini ancak genel tablonun yüz güldürdüğünü belirten Akyay, başarı istatistiklerini paylaştı:

Ağır Talasemi: yüzde 100 başarı oranı

Kemik İliği Yetmezliği: yüzde 90’ın üzerinde başarı

Lösemiler: Hastalığın nüks etme riski nedeniyle yüzde 70-80 civarında başarı

Türkiye’nin çocuk kemik iliği naklinde Avrupa’da güçlü bir konumda olduğunu ve ülke genelinde 50’ye yakın merkezin bulunduğunu belirten Akyay,

Malatya’daki merkezin başarı oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde, Kayseri’nin doğusunda kurulan ilk çocuk kemik iliği nakil merkezi olarak Malatya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için hayati bir sağlık üssü durumunda

dedi.

130’uncu Nakil 3 Yaşındaki Kardeşten

Merkezde gerçekleştirilen 130’uncu naklin detaylarına da değinen Prof. Dr. Arzu Özşahin Akyay, ağır Kemik İliği Yetmezliği hastası olan minik çocuğa nakledilen kök hücrelerin 3 yaşındaki kardeşinden alındığını söyledi. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akyay, iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini ve yakın zamanda şifa ile taburcu edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

"Kök Hücre Bağışı Organ Kaybına Yol Açmaz"

Ailelerdeki çocuk sayısının azalmasıyla birlikte kardeşten tam uyumlu donör bulma ihtimalinin yüzde 25-30’lara, anne ve babadan uyum ihtimalinin ise yüzde 2 seviyelerine gerilediğini ifade eden Akyay, toplumda gönüllü donör sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

Kendisinin de gönüllü bir kök hücre bağışçısı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arzu Özşahin Akyay,

Bir hastayla eşleşme sağlandığında bağıştan vazgeçilmemesi hayati önem taşıyor. Kök hücre bağışı bir organ kaybına neden olmaz, verilen hücreler vücutta kısa sürede kendiliğinden yenilenir. Tüm vatandaşlarımızı bir çocuğa umut olmak için gönüllü kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum.

ifadeleri ile vatandaşlara çağrıda bulundu.