Ateşli hastalıklar, aniden gelişen sağlık sorunları veya acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle vatandaşlar hafta sonu nöbetçi eczaneleri yoğun bir şekilde araştırıyor. Eczacılar Odası verilerine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü Malatya merkez ilçelerinde kesintisiz (24 saat) hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin listesi netleşti.

İşte Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde açık olan nöbetçi eczaneler, iletişim numaraları ve açık adres detayları:

Battalgazi Nöbetçi Eczaneleri

EZGİ ECZANES

Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinik Karşısı)

Telefon: 0530 827 74 35

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

GÖZTEPE ECZANESİ

Adres: Başharık Mah. - Miraç Cami Civarı - Simge AVM Karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok

Telefon: 0422 311 80 04

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneleri

DÖRTYOL ECZANES

Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yanı Konteyner Kent No:12 / Yeşilyurt

Telefon: 0535 516 03 67

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

YARDIMCI ECZANESİ

Adres: Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı / Yeşilyurt

Telefon: 0501 157 20 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

BETÜL ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı / Eski Malatya

Telefon: 0534 342 84 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Acil durumlarda mağduriyet yaşamamak adına gitmek istediğiniz eczaneyi arayarak yol tarifi veya ilaç stok durumu hakkında teyit almanız tavsiye edilir.