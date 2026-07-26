Ateşli hastalıklar, aniden gelişen sağlık sorunları veya acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle vatandaşlar hafta sonu nöbetçi eczaneleri yoğun bir şekilde araştırıyor. Eczacılar Odası verilerine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü Malatya merkez ilçelerinde kesintisiz (24 saat) hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin listesi netleşti.
İşte Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde açık olan nöbetçi eczaneler, iletişim numaraları ve açık adres detayları:
Battalgazi Nöbetçi Eczaneleri
EZGİ ECZANES
Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinik Karşısı)
Telefon: 0530 827 74 35
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
GÖZTEPE ECZANESİ
Adres: Başharık Mah. - Miraç Cami Civarı - Simge AVM Karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok
Telefon: 0422 311 80 04
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneleri
DÖRTYOL ECZANES
Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yanı Konteyner Kent No:12 / Yeşilyurt
Telefon: 0535 516 03 67
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
YARDIMCI ECZANESİ
Adres: Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı / Yeşilyurt
Telefon: 0501 157 20 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi
BETÜL ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı / Eski Malatya
Telefon: 0534 342 84 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Acil durumlarda mağduriyet yaşamamak adına gitmek istediğiniz eczaneyi arayarak yol tarifi veya ilaç stok durumu hakkında teyit almanız tavsiye edilir.