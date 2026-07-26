Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yanıcı malzemelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Alevler Kentin Birçok Noktasından Görüldü

Yangının büyümesiyle birlikte yükselen yoğun duman ve metrelerce yükselen alevler Malatya'nın birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 TOMA da destek verdi.

Dron Destekli Müdahale Yapıldı

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler karadan yoğun mücadele verirken, dronlarla yangının yayılımı havadan anbean takip ediliyor. Havadan elde edilen görüntüler doğrultusunda ekipler, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Konteyner Yatakhane Tahliye Edildi

Yangının oluşturduğu risk nedeniyle bölgede işçilerin konakladığı konteyner yatakhane tedbir amacıyla boşaltıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

İtfaiye, emniyet ve ilgili kurumların koordineli şekilde yürüttüğü söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almasının ardından detaylı inceleme başlatılacağı bildirildi.