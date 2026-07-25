Malatya’da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. Kaza, saat 17.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Çöşnük Kavşağı’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde bulunan 6 araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.