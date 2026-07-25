Coğrafi tescilli Malatya kayısısında beklenen hasat dönemi fiyat belirsizliği ve maliyet baskısıyla başladı. Kent ekonomisinin can damarı olan kayısıda alım fiyatlarının gerilemesi, tarlada gece gündüz ter döken çiftçiyi mağdur ediyor.

Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üreticilerinden Medet Kılınç, piyasadaki bazı alıcıların kendi aralarında anlaşarak fiyatları 225 lira seviyelerine çektiğini iddia etti.

"Bir Kilo Kuru Kayısının Maliyeti 350 Lirayı Aşıyor"

Üretim sürecindeki fahiş giderlere dikkat çeken Kılınç, mevcut alım fiyatlarının maliyetin çok altında kaldığını vurguladı:

“Bir kilo kuru kayısının maliyeti bugün 350 liranın üzerindedir. İşçi yevmiyesi, nakliye, yemek, gübre, ilaç, elektrik ve diğer tüm giderler hesaba katıldığında açıklanan bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalması mümkün değildir. Geçen yılki verim kaybından dolayı zaten borçlu olan çiftçi, bu yıl da düşük fiyat baskısıyla karşı karşıya bırakılıyor.”

“Çiftçi Maddi Sıkışıklıktan Madden Zorda, Fırsatçılara Yem Edilmemelİ”

Hasat döneminde işçi ödemeleri, Ziraat Bankası ve kooperatif borçları nedeniyle üreticinin acil nakit ihtiyacı olduğuna değinen Kılınç, ürünün bekletilememesinin fırsata çevrildiğini ifade etti:

“Çiftçimizin ilaca, gübreye, bankaya borcu var. İşçinin yevmiyesini ödemek için ürününü mecburen pazara indirmek zorunda kalıyor. Bunu fırsata çevirmeye çalışanlar ise üreticinin alın terini değerinin çok altında kapatmak istiyor.”

“Kayısımızın Değeri Düşerse Malatya Ayağa Kalkamaz”

6 Şubat depremlerinin ardından kentin en büyük tutunacak dalının kayısı olduğunu hatırlatan Kılınç, başta Malatya Valiliği ve Ziraat Odası olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulundu:

“Malatya deprem yaşamış bir şehir. Bu kentin en önemli gelir kaynağı coğrafi işaretli kayısımızdır. Kayısının da değeri düşürülürse bu insanlar çocuklarını nasıl okutacak, borçlarını nasıl ödeyecek? Eğer emeğimizin karşılığını alamazsak üretime devam etmenin bir anlamı kalmaz. İnanın bahçemi kesmeyi bile düşünüyorum.”

Üreticilere Çağrı: “Maliyetin Altında Ürün Aatmayın”

Rekoltenin bu sezon da zayıf seyrettiğini belirten Kılınç Malatyalı üreticilere de seslenerek ürünlerini ucuza kaptırmamalarını istedi

Kılınç “Maliyetin altında ürün satmayın. Emeğinizin karşılığını alamıyorsanız ürününüzü bu fiyatlara teslim etmeyin. Yetkililerin bir an önce piyasaya müdahale edip üreticiyi koruyacak adımları atmasını bekliyoruz” diye konuştu.