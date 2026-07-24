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Malatya’da deprem sonrası ihya ve altyapı hamleleri aralıksız sürerken, yerel yönetimler mahalle ziyaretleriyle vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatlarıyla Karakavak Mahallesi Şehit Engin Tilbaç Parkı’nda gerçekleştirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, yerel yöneticiler ile bölge halkını doğrudan buluşturdu. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör ve kurum yetkilileri katıldı. Mahalle sakinleri; yol, ulaşım, asfaltlama, kanalizasyon, spor alanları ve çevre düzenlemesi başlıklarındaki talep ve beklentilerini doğrudan ilçe ve büyükşehir protokolüne aktarma fırsatı buldu.

"Birinci Ağızdan Dinliyor, Koordinasyonu Sağlıyoruz"

Saha belediyeciliğinin hizmet kalitesini artırdığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, her hafta farklı bir mahalleye konuk olarak sorunları yerinde tespit ettiklerini vurguladı. Eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Geçit,

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ile birlikte her hafta bir mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini bire bir dinliyoruz. Bu toplantılar sayesinde ihtiyaçları yerinde görüyor, çözüm süreçlerini hızlandırıyor ve yatırımları çok daha sağlıklı planlıyoruz. İletilen hiçbir talebi sözde bırakmıyor; kamu kurumlarımız ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir koordinasyon köprüsü kuruyoruz. Karakavak’ta iletilen her konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

ifadelerini kullandı.

Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör ise doğrudan diyalog imkânı sunan bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iletilen taleplerin kısa sürede çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.

Başkan Er’den Dev Ulaşım Projeleri Müjdesi

Deprem sonrası süreçte yürütülen imar ve altyapı hamlelerine dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin geleceğini ortak akılla inşa ettiklerini ifade etti. Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Er,

Bugüne kadar 124 bin bağımsız bölümün inşa edilmesi çok büyük bir başarıdır. Bir yandan konutlar ve ticarethaneler yükselirken diğer yandan geleceğin Malatya’sını güçlü bir altyapıyla hazırlıyoruz. Şehrimize ikinci viyadüğü kazandıracak, İkizce’den Güney Kuşak Yolu’na kadar uzanan alternatif ulaşım güzergâhını hayata geçireceğiz. Kuzey ve Güney Kuşak yollarındaki çalışmalarımız ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

diyerek ulaşım projelerindeki detayları paylaştı.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da devletin güçlü desteğiyle Yeşilyurt ve Malatya genelinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü, hedeflerinin kalıcı ve güçlü bir dönüşümü tamamlamak olduğunu kaydetti.