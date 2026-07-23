Malatya’nın imar ve ihya sürecine katkı sunması hedeflenen Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi, planlanan takvim doğrultusunda yükselmeye devam ediyor. Toplam 360 milyon TL yatırım bedeline sahip olan proje; sadece bir peyzaj düzenlemesi değil, doğayla uyumlu ve sosyal yaşamı destekleyen modern bir yaşam koridoru olarak öne çıkıyor.

Çırmıhtı ile Beylerderesi Arası Yeni Nesil Rekreasyon Alanı Oluyor

Kadim Çırmıhtı bölgesindeki Lezzet Caddesi’nden Abdulhamithan Köprüsü’ne kadar uzanan hat üzerinde yükselen proje, bölgenin doğal güzelliklerini modern şehircilik anlayışıyla buluşturuyor. Sadece bir ulaşım güzergâhı olmaktan çıkarılan hat, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği prestijli bir çekim merkezine dönüştürülüyor.

Proje Kapsamında Neler Yapılıyor?

Bisiklet parkurları ve yürüyüş yolları

Sosyal donatı ve dinlenme alanları

Seyir terasları ve zengin peyzaj düzenlemeleri

Çocuk oyun alanları

Modern aydınlatma sistemleri ve kent mobilyaları

İlk Etapta 950 Metrelik Alan Tamamlanıyor

Projenin tüm aşamalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilk etapta yer alan 950 metrelik alandaki yürüyüş ve bisiklet yolu imalatlarını yerinde inceledi. Mevcut durum ve etap planlaması hakkında yetkililerden bilgi alan Geçit, projenin deprem sonrası yapılanma sürecinde vatandaşların sosyal alan ihtiyacına estetik ve fonksiyonel bir çözüm sunacağını belirtti.

"Malatya’nın Turizm Potansiyeline Güçlü Katkı"

Başkan Geçit,

Kadim Çırmıhtı ile Abdulhamit Han Köprüsü arasındaki bu eşsiz güzergâh, şehre değer katacak prestijli bir yatırımla yeniden düzenleniyor. Bölgede sadece yeni bir rekreasyon alanı değil; vatandaşların bir araya geldiği, spor yaptığı, doğayla buluştuğu ve şehirle yeniden güçlü bağlar kurduğu çok amaçlı bir yaşam koridoru oluşturuluyor

ifadelerini kullandı.

Beylerderesi Yaşam Vadisi, etaplar halinde tamamlanarak Yeşilyurt ve Malatya halkının kullanımına açılacak.