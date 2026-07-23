24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu tarihî belgenin Millî Mücadele’nin sahadaki zaferlerini masada taçlandıran niteliğine dikkat çekti.

Büyük fedakârlıklar ve eşsiz bir mücadeleyle kazanılan İstiklal Harbi’nin ardından gelen antlaşmanın; Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve devlet olma kararlılığını tüm dünyaya kabul ettiren müstesna bir diplomatik başarı olduğunu ifade etti.

"Sadece Bir Antlaşma Değil, Geleceğe Yön Veren Tarihi Belge"

Lozan’ın sıradan bir metin olmadığının altını çizen Vali Seddar Yavuz; belgenin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini güçlendiren, millî egemenlik anlayışını uluslararası hukuk zemininde tescilleyen ve geleceğe yön veren yapısına işaret etti.

Bugün üstlenilen ana görevin ise ecdadın emanet ettiği bu aziz vatanı, birlik ve beraberlik ruhuyla koruyarak daha güçlü, daha müreffeh ve daha büyük bir Türkiye idealine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

İkinci Yüzyılda Aynı Azim ve Kararlılık Vurgusu

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, tarihten alınan güç ve ilhamla ülkeyi her alanda daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini belirten Vali Yavuz; millî birlik ve beraberliğin en büyük güç ve geleceğin teminatı olduğunu kaydetti.

Yayımladığı mesajın sonunda Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümünü kutlayan Malatya Valisi Seddar Yavuz; Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelenin bütün kahramanlarını, Lozan heyetinde görev alan devlet adamlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yâd etti.