Malatya’da şebeke yenileme, müteahhit bakım ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 23 Temmuz Perşembe günü kentin birçok noktasında uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte ilçe ilçe Malatya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti saatleri:
Battalgazi İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Dolamantepe Mahallesi, Karahan Mahallesi, Toptaş Mahallesi, Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi, Çolakoğlu Mahallesi, Kadıçayırı Mahallesi, Yarımcahan Mahallesi, Alacakapı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi
Yeşilyurt İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 12:00
Etkilenen Mahalleler: Göktarla Mahallesi
Kesinti Saati: 10:00 – 12:00
Etkilenen Mahalleler: Tecde Mahallesi
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Akçadağ İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: Altyapı ve İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Doğu Mahallesi, Esenbey Mahallesi, Doğantepe Mahallesi, Taşevler Mahallesi, Taşolar Mahallesi
Kuluncak İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Ortapınar Mahallesi, Alvar Mahallesi, Bicir Mahallesi, Çörmü Mahallesi, Bıyıkboğazı Mahallesi, Göğebakan Mahallesi, Karıncalık Mahallesi, Konaktepe Mahallesi, Karaçayır Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Başören Mahallesi, Sofular Mahallesi
Pütürge İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Köylü Mahallesi, Arınlı Mahallesi, Arslankent Mahallesi, Bölünmez Mahallesi, Çukuroymağı Mahallesi, Deredüzü Mahallesi, Esencik Mahallesi, Meşedibi Mahallesi, Teluşağı Mahallesi, Yamaç Mahallesi, Bakımlı Mahallesi, Örmeli Mahallesi, Şiro Taraksu Mahallesi
Hekimhan İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 16:00
Etkilenen Mahalleler: Güzelyurt Mahallesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Etkilenen Mahalleler: Bahçedamı Mahallesi
Kesinti Saati: 16:00 – 17:00
Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Darende İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Ilıca Mahallesi, Çınar Mahallesi
Doğanşehir İlçesi
Kesinti Saati: 09:00 – 17:00
Neden: İşletme Bakım Çalışması
Etkilenen Mahalleler: Gövdeli Mahallesi