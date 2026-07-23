Malatya’da şebeke yenileme, müteahhit bakım ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 23 Temmuz Perşembe günü kentin birçok noktasında uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak.

İşte ilçe ilçe Malatya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti saatleri:

Battalgazi İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Dolamantepe Mahallesi, Karahan Mahallesi, Toptaş Mahallesi, Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi, Çolakoğlu Mahallesi, Kadıçayırı Mahallesi, Yarımcahan Mahallesi, Alacakapı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi

Yeşilyurt İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 12:00

Etkilenen Mahalleler: Göktarla Mahallesi

Kesinti Saati: 10:00 – 12:00

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Etkilenen Mahalleler: Tecde Mahallesi

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Akçadağ İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: Altyapı ve İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Doğu Mahallesi, Esenbey Mahallesi, Doğantepe Mahallesi, Taşevler Mahallesi, Taşolar Mahallesi

Kuluncak İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Ortapınar Mahallesi, Alvar Mahallesi, Bicir Mahallesi, Çörmü Mahallesi, Bıyıkboğazı Mahallesi, Göğebakan Mahallesi, Karıncalık Mahallesi, Konaktepe Mahallesi, Karaçayır Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Başören Mahallesi, Sofular Mahallesi

Pütürge İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Köylü Mahallesi, Arınlı Mahallesi, Arslankent Mahallesi, Bölünmez Mahallesi, Çukuroymağı Mahallesi, Deredüzü Mahallesi, Esencik Mahallesi, Meşedibi Mahallesi, Teluşağı Mahallesi, Yamaç Mahallesi, Bakımlı Mahallesi, Örmeli Mahallesi, Şiro Taraksu Mahallesi

Hekimhan İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 16:00

Etkilenen Mahalleler: Güzelyurt Mahallesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Etkilenen Mahalleler: Bahçedamı Mahallesi

Kesinti Saati: 16:00 – 17:00

Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Darende İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Ilıca Mahallesi, Çınar Mahallesi

Doğanşehir İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

Neden: İşletme Bakım Çalışması

Etkilenen Mahalleler: Gövdeli Mahallesi

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ