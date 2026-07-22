Bölge birinciliği için Malatya'da kurulacak minberde yarışacak isimleri belirlemek üzere Sivas İl Müftülüğü tarafından merkez Moralibaba Camisi'nde il finali düzenlendi. Din görevlilerinin minberde en güzel performansı sergilemek için kıyasıya yarıştığı organizasyonda nefesler tutuldu.

Zorlu Sivas Etabı Geçildi, Sıra Malatya'da

İl Müftüsü Hasan Limon’un başkanlığında; Müftü Yardımcısı Mehmet Koç, Uzman Vaiz Sefer Alıcı, Şube Müdürü Mahmut Ceyhan ve din görevlisi Ergün Ceyhan’dan oluşan jüri heyetinin titiz değerlendirmeleri sonucunda rakiplerini geride bırakan Şarkışla Gürçayır Kasabası Cami İmam Hatibi Abdulkadir Temiz il birincisi seçildi.

Sivas’taki zorlu yarışı zaferle tamamlayan Temiz, bölgenin en iyilerinin sahne alacağı Malatya’daki dev finalde Sivas’ı temsil etme hakkı kazandı.

Malatya Ev Sahipliğine Hazırlanıyor

Bölge genelindeki illerden gelecek temsilcilerin ağırlanacağı Malatya, önümüzdeki günlerde din görevlilerinin en güzel hutbe sunumlarına ev sahipliği yapacak. Şarkışla İmamı Abdulkadir Temiz’in de aralarında bulunacağı finalistler, Malatya’daki büyük finalde bölgenin en iyisi olmak için kürsüye çıkacak.