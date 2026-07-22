Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 sonuçlarının ilanıyla birlikte Malatya eğitim camiasında büyük bir gurur ve sevinç rüzgarı esti. Açıklanan resmi verilere göre Malatya, Türkiye genelinde dereceye giren öğrenci sayısıyla eğitimdeki güçlü potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Kentten ilk 20 binlik dilim içerisinde toplam 428 derece elde edildi.

Öğrencilerin AYT, TYT ve Dil puan türlerinde gösterdiği performans, Malatya’nın eğitim alanındaki istikrarlı yükselişini gözler önüne serdi.

AYT, TYT ve Dil Puanında Rakamlar Ne Söylüyor?

Malatya’nın YKS 2026 başarı dağılımında öne çıkan çarpıcı istatistikler şu şekilde gerçekleşti:

AYT Dereceleri: İlk 100’de 3, ilk 500’de 10, ilk 1000’de 17, ilk 5 binde 79, ilk 10 binde 146 ve ilk 20 binde 255 öğrenci yer aldı.

TYT Dereceleri: İlk 20 binde 137 öğrenci dereceye girdi.

YDT (Dil) Dereceleri: Dil puan türünde ilk 20 binde 34 öğrenci başarı gösterdi.

Vali Seddar Yavuz: "Türkiye Yüzyılı'nın Eğitim Hedeflerine Katkı Sunuyoruz"

Elde edilen parlak tabloya ilişkin tebrik mesajı yayımlayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, başarının kentin kararlılığını simgelediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"YKS 2026 sonuçlarında Malatya’mızın ortaya koyduğu başarı, şehrimizin eğitimdeki azmini, kararlılığını ve güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi, fedakâr öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve her zaman evlatlarının yanında olan ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bilgiyle, azimle ve çalışmayla Malatya’mız, Türkiye Yüzyılı’nın eğitim hedeflerine en güçlü katkıyı sunmaya devam edecektir. Başarılarınız daim, yolunuz ve bahtınız açık olsun."

İl Milli Eğitim Müdürü Bakır: "Sizlerle Gurur Duyuyorum"

Verilerin gelmeye devam ettiğini belirten Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrenci ve öğretmenlere seslendi:

"2026 YKS sonuçlarını takip ediyor ve verileri almaya devam ediyoruz. 'Her şeye rağmen, her şeyi başaran' bir kentin muallimleri ve öğrencileri! Sizlerle gurur duyuyorum. Her alanda olduğu gibi eğitimde de istikrarlı büyümeye devam. Başarı sağlayan, derece yapan tüm evlatlarımı kutluyorum."

Malatya'nın YKS 2026'da çizdiği bu tablo, zorlu süreçlere rağmen kentin eğitimdeki kararlılığını ve zirve takibini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.