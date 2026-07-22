Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri ve üniversite yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmeye AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan ve İnanç Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan ile Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan katıldı.

Toplantıda deprem sonrası Malatya’da devam eden çalışmalar, şehrin öncelikli ihtiyaçları ve sağlık yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini ise İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Turgut Özal Tıp Merkezi oluşturdu. Merkezin mevcut durumu, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a aktarıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin mevcut durumu ile geleceğe yönelik planlamaların detaylı şekilde ele alındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Malatya’ya verdiği destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Malatya’nın taleplerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti.