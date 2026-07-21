Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde bir süredir devam eden istifa hareketliliği, Malatya kulislerini de hareketlendirdi. Kent genelinde ve parti teşkilatlarında sürecin nasıl şekilleneceği merak konusuyken, Arguvan cephesinden dengeleri değiştirecek son dakika beyanları geldi. Busabah Medya mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, genel merkezle yürütülen temasların detaylarını ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları paylaştı.

"İstifaya Hazırız, Genel Merkezle İrtibatlı Hareket Ediyoruz"

CHP içerisindeki mevcut durum ve istifa iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ersoy Eren, sürecin bireysel değil, toplu ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Kısa süre içerisinde meclis üyeleri ve ilçe başkanıyla kritik bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

Biz istifaya hazırız. Gerek şahsım, gerek ilçe başkanım, gerekse meclis üyelerim olmak üzere tüm arkadaşların fikri bu yönde. Ancak bu süreci tek başımıza ya da münferit bir ilçe kararı olarak değil, doğrudan genel merkezle irtibatlı yürütüyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile temas halindeyiz. Birlikte hareket etme derdimiz var.

Bekleme Kararının Arka Planı "3-5 Gün İçinde Netleşecek"

Röportajda en çok dikkat çeken noktalardan biri ise istifa kararının resmiyete dökülmesindeki gecikmenin nedeni oldu. Genel merkezden gelen değerlendirmeler doğrultusunda bir "tavsiye kararı" olduğuna dikkat çeken Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genel Başkanımızın sözlü bir talimatı değil ama bekleme yönünde bir tavsiyesi var. Yeni parti kurulma süreci 3 ila 5 gün içerisinde netleşecek. Biz öyle doğrudan ve planlı bir geçişle süreci tamamlayabiliriz. Bu süre zarfında netleşmeyi bekleyeceğiz. Kesinlikle Özgür Özel’in yanındayız, bu konuda duruşumuz net ve taviz vermeyiz.

Malatya ve Türkiye Genelinde CHP Kulisleri Hareketli

Diğer CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla şu aşamada bireysel bir görüşme yapmadığını, tamamen genel merkez odaklı bilgi akışı sağladığını belirten Başkan Eren'in açıklamalarının ardından gözler Arguvan'daki kritik zirveye çevrildi. Buradan çıkacak tablonun, önümüzdeki 3-5 gün içerisinde Malatya genelinde ve Türkiye kamuoyunda nasıl bir yankı uyandıracağı yakından takip ediliyor. Şimdi gözler Malatya’daki diğer CHP’li belediye başkanlarına çevrildi.