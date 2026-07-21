Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda yarın yeni partiyi ilan edeceğini açıklamasının ardından yerel siyasette beklenen ilk hamle Malatya’dan geldi.

Malatya'nın CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, partisine veda ederek CHP'den istifa eden ilk isimlerden biri oldu.

"Kamuoyuna Saygıyla" Diyerek Duyurdu

İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, paylaşımında kısa ve net bir ifadeye yer vererek, "Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliğimden İstifa Ederek Ayrıldım. Kamuoyuna Saygıyla." ifadelerini kullandı.

Gözler Diğer CHP'li Belediyelere Çevrildi

Yıldırım'ın bu hamlesinin ardından Malatya siyasetinde hareketli saatler başladı. Kentte CHP yönetiminde bulunan diğer ilçe belediyeleri Doğanşehir, Arguvan ve Arapgir belediye başkanlarının nasıl bir tutum sergileyeceğinin ise ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.