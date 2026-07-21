Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Partisinden ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Başkan Yıldırım, sürecin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi mücadelede yol arkadaşlığını her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Yıldırım,

Siyasi dalgalanmanın başladığı günden beri tavrım açık ve net. Birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımı satmam dedim. Geldiğimiz noktada CHP içerisinde kalmamızın bir anlamı kalmamıştı

ifadelerini kullandı.

"Hekimhan Halkı ve Partililerimizle İstişare Ettik"

İstifa kararını tek başına almadığını, ilçedeki partililer ve destekçileriyle geniş kapsamlı bir muhasebe yaptıklarını vurgulayan Yıldırım,

Kahir ekseriyet bu partiden ayrılmamız yönünde görüş bildirdi. Meclis üyelerimizle de görüştük, onların da tavrı bu yönde. Ayrıca CHP Hekimhan İlçe Başkanımız da görevinden ve partisinden istifa etti. Alınan kararın memleketimiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum

dedi.

"Özgür Özel ile Yol Yürüyeceğim"

Özgür Özel’in yeni parti kurma iddialarına da değinen Mehmet Şerif Yıldırım, kendisiyle birlikte hareket edeceğini belirterek, "Ben Özgür Özel ile yol yürüyeceğim" diyerek siyasi rotasını net bir şekilde çizdi.

Milletvekili Veli Ağbaba ile olan yol arkadaşlığına da dikkat çeken Yıldırım, istifa kararının tamamen kendi özgür iradesiyle alındığını vurguladı: "Bana, ne Veli Ağbaba’dan ne de Sayın Özgür Özel’in ekibinden 'istifa et' ya da 'etme' yönünde bir telkin gelmedi. Ben 69 yaşındayım, aklım başımda. Özgür irademle ve CHP’de kalmanın şahsıma ve temsil ettiğim makama bir şey katmayacağı inancıyla ayrıldım.

"Ben Parti Başkanı Değil, Belediye Başkanıyım"

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde geçmişte yaşanan tartışmalara da açıklık getiren Başkan Yıldırım, siyaset ile belediyecilik hizmetlerinin ayrı tutulması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

Benim mecliste söz almamın tek sebebi Hekimhan ve diğer ilçe belediyelerinin kanundan doğan hak ve menfaatlerini savunmaktı. Benim işim belediyecilik; ben parti başkanı değil, belediye başkanıyım.

Malatya’daki diğer CHP’li ilçe belediye başkanlarının tavrının ne olacağı sorusuna ise yanıt veren Yıldırım, "Biz birlikte hareket ediyorduk ancak kendileriyle bu konuyu özel olarak görüşmediğim için arkadaşlarım adına bir şey söyleyemem" dedi.