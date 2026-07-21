Malatya’da kamu yatırımları hız kesmeden sürerken, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin barınma ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım atıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 100 Daireli Polis Lojmanları Yapım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler ise sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

Battalgazi ve Yeşilyurt sınırları içerisinde yükselecek 100 adet lojman projesinin ihale takvimi şu şekilde belirlendi:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/1088709

İhale Tarihi ve Saati: 17 Ağustos 2026 – 10:30

İhale Yeri: Malatya YİKOB Toplantı Salonu (E-tekliflerin açılacağı adres)

İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 380 (Üç yüz seksen) takvim günü

İşe Başlama: Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlayacak.

Başvuru Şartları ve Katılım Kriterleri Neler?

Dev projede konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ve ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların EKAP hesabı üzerinden e-imza ile teklif vermesi gerekiyor.

Aranan Mali ve Teknik Yeterlilikler:

Bilanço Kriterleri: Cari oranın en az 0,75, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması zorunluluğu bulunuyor.

İş Hacmi: Teklif edilen bedelin en az yüzde 25’i oranında toplam ciro veya yüzde 15’i oranında yapım işleri cirosu belgelenmeli.

İş Deneyimi: Son 15 yıl içinde teklif edilen bedelin yüzde 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu veya benzer iş deneyim belgesi sunulmalı.

Zorunlu Belge: İlgili mevzuat gereği YAMBİS belgesi isteniyor.

Benzer İş ve Denk Bölümler:

Projeye teklif verecek firmalar için Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII Grubu İşler benzer iş kabul edilecek. Ayrıca İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri de benzer işe denk sayılacak.

Teklif Türü ve Geçici Teminat Oranı

Teklif Verme Şekli: İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sunacak.

Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verilecek.

Teklif Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olacak.

Sınır Değer: İhalede Sınır Değer Katsayısı (N) = 1 olarak belirlendi. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenecek.

Başvuru Notu: İhaleye katılacak firmaların EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.