Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı, örgütsel yapıyı güçlendirmek ve saha çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla kritik kararlara imza attı. İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 4 ilçe yönetimi görevden alınırken, 6 ilçeye yeni ilçe başkanları atandı.

Malatya İl Başkanlığı tarafından "Basına ve Kamuoyuna" başlığıyla yapılan resmi açıklamada, tüm kararların oy birliğiyle alındığı vurgulandı.

4 İlçede Yönetim Görevden Alındı

CHP Malatya İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda görevden alınan ilçe başkanlıkları ve yönetimleri şu şekilde:

Arguvan İlçe Başkanı ve Yönetimi

Pütürge İlçe Başkanı ve Yönetimi

Yazıhan İlçe Başkanı ve Yönetimi

Kale İlçe Başkanı ve Yönetimi

İşte 6 İlçenin Yeni CHP İlçe Başkanları

Örgütsel yapıda kan değişimine giden CHP Malatya İl Başkanlığı, 6 ilçeye atanan yeni başkanları da duyurdu. Göreve getirilen yeni isimler şunlar oldu:

Pütürge İlçe Başkanlığı: Ramazan Altuntaş

Kale İlçe Başkanlığı: Binali Pektaş

Hekimhan İlçe Başkanlığı: Murat Karayazıcı

Doğanşehir İlçe Başkanlığı: Kamil Özdaş

Yazıhan İlçe Başkanlığı: Yusuf Kenan Doğan

Darende İlçe Başkanlığı: Hakan Çokyaşar

"Örgütsel Yapımızı Daha Dinamik Hale Getiriyoruz"

Parti tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, örgütsel yapısını daha güçlü, daha dinamik ve daha etkin hale getirme anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Alınan kararların partimize, örgütlerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyor; bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev alan ilçe başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz."