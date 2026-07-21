Malatya’da Arguvan Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Arguvan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinde seyir halinde bulunan A.B. idaresindeki 35 AYH 944 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç refüjü aşarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirlendi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.