Arguvan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Kanun hükümleri gereğince satış ve kiralama ihaleleri yapılacak. İlçe genelindeki 17 adet Hazine taşınmazını satışa, 1 adet taşınmazı ise kiralamaya çıkıyor. 20 Mayıs 2026 tarihinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanırken, satışı yapılan araziler 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf olacak. Toplamda yüz binlerce metrekareyi bulan tarla ve arsalar 108 bin TL'den başlayan tahmini bedellerle yeni sahiplerini bekliyor.

Arguvan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından 20 Mayıs 2026 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazların detayları, kullanım durumları, satış/kiralama bedelleri ve yasal muafiyet bilgileri şöyle:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (20.05.2026)

1. Taşınmaz (Aşağısülmenli):

Konum: Arguvan, Aşağısülmenli Mahallesi (Ada: 110, Parsel: 7)

Özellikler: 22.287,19 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, susuz tarla niteliğinde.

Bedeller: 1.003.000,00 TL tahmini satış bedeli, 250.750,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 10.00

2. Taşınmaz (Aşağısülmenli):

Konum: Arguvan, Aşağısülmenli Mahallesi (Ada: 115, Parsel: 2)

Özellikler: 7.248,30 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 580,000,00 TL tahmini satış bedeli, 145.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 10.15

3. Taşınmaz (Bahçelievler):

Konum: Arguvan, Bahçelievler Mahallesi (Ada: 106, Parsel: 2)

Özellikler: 9.056,88 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, susuz tarla niteliğinde.

Bedeller: 408.000,00 TL tahmini satış bedeli, 102.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 10.30

4. Taşınmaz (Bahçelievler):

Konum: Arguvan, Bahçelievler Mahallesi (Ada: 118, Parsel: 14)

Özellikler: 6.598,34 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 528.000,00 TL tahmini satış bedeli, 132.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 10.45

5. Taşınmaz (Bahçelievler):

Konum: Arguvan, Bahçelievler Mahallesi (Ada: 124, Parsel: 1)

Özellikler: 22.809,25 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak ve susuz tarla niteliğinde.

Bedeller: 685.000,00 TL tahmini satış bedeli, 171.250,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 11.00

6. Taşınmaz (Güveçli):

Konum: Arguvan, Güveçli Mahallesi (Ada: 156, Parsel: 5)

Özellikler: 4.687,18 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 141.000,00 TL tahmini satış bedeli, 35.250,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 11.15

7. Taşınmaz (Güveçli):

Konum: Arguvan, Güveçli Mahallesi (Ada: 168, Parsel: 4)

Özellikler: 2.164,74 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 174.000,00 TL tahmini satış bedeli, 43.500,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 11.30

8. Taşınmaz (Karahüyük):

Konum: Arguvan, Karahüyük Mahallesi (Ada: 279, Parsel: 6)

Özellikler: 1.783,61 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, susuz tarla niteliğinde.

Bedeller: 108.000,00 TL tahmini satış bedeli, 27.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 11.45

9. Taşınmaz (Karahüyük):

Konum: Arguvan, Karahüyük Mahallesi (Ada: 136, Parsel: 7)

Özellikler: 3.145,99 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, susuz tarla niteliğinde.

Bedeller: 190.000,00 TL tahmini satış bedeli, 47.500,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 13.30

10. Taşınmaz (Karahüyük):

Konum: Arguvan, Karahüyük Mahallesi (Ada: 180, Parsel: 6)

Özellikler: 39.005,09 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 1.171.000,00 TL tahmini satış bedeli, 292.750,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 13.45

11. Taşınmaz (Kömürlük):

Konum: Arguvan, Kömürlük Mahallesi (Ada: 122, Parsel: 11)

Özellikler: 1.363,96 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 205.000,00 TL tahmini satış bedeli, 51.250,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 14.00

12. Taşınmaz (Kömürlük):

Konum: Arguvan, Kömürlük Mahallesi (Ada: 101, Parsel: 86)

Özellikler: 1.387,76 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 300.000,00 TL tahmini satış bedeli, 75.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 14.15

13. Taşınmaz (Kömürlük):

Konum: Arguvan, Kömürlük Mahallesi (Ada: 134, Parsel: 18)

Özellikler: 8.634,67 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 1.296.000,00 TL tahmini satış bedeli, 324.000,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 14.30

14. Taşınmaz (Parçikan):

Konum: Arguvan, Parçikan Mahallesi (Ada: 158, Parsel: 1)

Özellikler: 17.027,50 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, boş, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 1.022.000,00 TL tahmini satış bedeli, 255.500,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 14.45

15. Taşınmaz (Tarlacık):

Konum: Arguvan, Tarlacık Mahallesi (Ada: 174, Parsel: 24)

Özellikler: 5.502,60 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 331.000,00 TL tahmini satış bedeli, 82.750,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 15.00

16. Taşınmaz (Tarlacık):

Konum: Arguvan, Tarlacık Mahallesi (Ada: 125, Parsel: 9)

Özellikler: 6.883,18 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 345.000,00 TL tahmini satış bedeli, 86.250,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 15.15

17. Taşınmaz (Tarlacık):

Konum: Arguvan, Tarlacık Mahallesi (Ada: 125, Parsel: 2)

Özellikler: 24.279,49 m² yüzölçümü, tam Hazine hissesi (1/1), imarsız, işgalli durumda, susuz tarla ve ham toprak niteliğinde.

Bedeller: 850.000,00 TL tahmini satış bedeli, 212.500,00 TL geçici teminat.

İhale Saati: 15.30

BÖLÜM: KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ (20.05.2026)

1. Taşınmaz (Morhamam):

Konum: Arguvan, Morhamam Mahallesi

Özellikler: 23.733,49 m² toplam yüzölçümü, tamamı kiralanacak (1/1 hisse), imarsız, işgalli durumda.

Kiralama Detayları: 5 yıl süreyle ticari kiralama amacıyla ihale edilecektir.

Bedeller: İlk yıl için 100.000,00 TL tahmini kira bedeli, 25,000,00 TL geçici teminat bedeli.

İhale Saati: 15.45

İHALE KATILIM ŞARTLARI VE ÖNEMLİ VERGİ MUAFİYETLERİ

İhale Yeri ve Usulü: İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. İhale adresi: Tepebağ Mah. Atatürk Cad. Halk Eğitim Merkezi No:14 Kat:3 Arguvan/Malatya (Milli Emlak Şefliği Odası).

Ödeme ve İndirim Kolaylıkları: Taşınmazların satış bedeli peşin ödenirse yüzde 20 indirim uygulanıyor. Taksitli alımlarda ise en az 1/4'ü peşin, kalan kısım en fazla 2 yılda, 3'er aylık dilimlerle eşit taksitler halinde kanuni faiziyle ödenebilir.

Vergi ve Harç Muafiyetleri: 4706 sayılı Kanun uyarınca satılan Hazine taşınmazları KDV’den muaf. Satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden ve her türlü tapu satış/devir işlemlerindeki vergi, resim ve harçlardan muaf.

Döner Sermaye Bedeli: İhale bedeli üzerinden kademeli olarak döner sermaye bedeli alınacak (5 milyon TL'ye kadar yüzde 1, 5-10 milyon TL arası yüzde 0,5, 10 milyon TL üzeri yüzde 0,25).

Gerekli Belgeler: İkametgah belgesi, gerçek kişiler için T.C. kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için ilgili odadan alınmış sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi, geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu. Posta ile yapılacak müracaatların ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Şartnameler mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.