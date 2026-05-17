Malatya, büyük deprem felaketinin ardından küllerinden doğmaya devam ederken, Yazıhan ilçesinde sessiz sedasız devasa bir başarı hikayesi yazılıyor. Geleneksel Türk kültürünü modern dünyayla buluşturan Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü, hem şehri ulusal arenalarda başarıyla temsil ediyor hem de sunduğu hizmetlerle ezber bozuyor. Kulüp Kaptanı ve Yöneticisi Mert Güler, BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda, Malatyalıların mutlaka keşfetmesi gereken bu özel adresi ve yürüttükleri projeleri anlattı.

ANKARA VE KARS’I DEVİRDİLER: MALATYA’NIN GURURU OLDULAR!

Kulübün sadece yerel bir etkinlik alanı olmadığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı profesyonel bir kulüp olduğunu vurgulayan Mert Güler, geçtiğimiz yıl Erzincan’da düzenlenen iller arası yarışmada Malatya’yı nasıl gururla temsil ettiklerini anlatarak,

"15 kişilik dev bir ekip ve atlarımızla Erzincan’daki yarışmalara katıldık. Ankara ve Kars gibi bu sporun kalesi sayılan illerin birincilerini tek tek dize getirdik! Büyük bir mücadelenin ardından şampiyonluğu kıl payı kaçırarak turnuvayı ikincilikle tamamladık. Amacımız bu asil ata sporunu Malatya’da yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak"

ifadelerine yer verdi.

HER CUMA SAAT 17.00'DE GÖRSEL ŞÖLEN: GİRİŞLER TAMAMEN ÜCRETSİZ!

Haftanın her günü açık olan tesiste, her cuma günü adeta bir zaman yolculuğu yaşanıyor. Güler, tüm Malatyalıları davet ettiği o saati paylaşarak,

“Her cuma saat 17.00 – 18.00 saatleri arasında nefes kesen cirit gösterileri düzenleniyoruz ve vatandaşlar bu görsel şöleni ücretsiz olarak izleyebiliyor. Gösterinin hemen ardından dileyen vatandaşlar atlarla birebir temas kurarak biniş deneyimi yaşayabiliyor”

ifadelerini kullandı.

HİPOTERAPİ İLE ŞİFA OLUYORLAR

Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk merkezi. Otizm Anneleri Derneği ile ortaklaşa yürütülen projeyle, haftada bir gün otizmli çocuklara atlı terapi yani hipoterapi eğitimi veriliyor.

En anlamlı detay ise; otizmli çocuklar ve şehit aileleri için at binişlerinin tamamen ücretsiz olması.

RESMİ LİSANS VERİLİYOR: ATLI OKÇULUK VE CİRİT EĞİTİMİ

Çocukların ve gençlerin bilgisayar başından kalkıp sosyalleşmesi için profesyonel eğitimler verdiklerini belirten Mert Güler,

"Kulübümüzde çocuklara ve gençlere hem atlı cirit hem de atlı okçuluk alanında profesyonel eğitimler veriyor, resmi lisans sağlıyoruz. Cirit biraz sert bir spor olsa da atlı okçuluk branşı çocukların gelişimi için mükemmel bir fırsat"

dedi.

Pandemi ve ardından gelen büyük deprem felaketinin ardından vatandaşların moral bulmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Güler,

"Malatya çok zor günlerden geçti ama insanımız toparlanmayı bildi. Şu an cirit gösterilerimize, at biniş alanlarımıza çok yoğun bir ilgi var. Tesisimiz haftanın her günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında hizmet veriyor. Kulüp kantinimizde çay, kahve, tost ve aperatif seçeneklerimizle ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturduk"

diye konuştu.

KULÜBÜN DETAYLARI:

"Adres: Malatya Merkezine 36 KM Uzaklıkta – Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü Ziyaret Saatleri: Hafta içi ve Hafta sonu: 10.00 – 20.00 Özel Etkinlik: Her Cuma 17.00 - 18.00 (Ücretsiz Cirit Gösterisi)"