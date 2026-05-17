Malatya’da Evde Bakım Yardımı Alanlar Ne Kadar Alacak Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Malatya genelinde evlerinde tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen binlerce vatandaş için haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Peki, Malatya’da bu yardımdan yararlanan ailelere bu ay ne kadar ödeme yapılacak? Bakanlığın bu ayki toplam bütçesi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar…

“AİLE BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNE DESTEK OLUYORUZ”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evde bakım modelinin önemine dikkat çekti. 2006 yılında başlatılan bu modelin temel amacının engelli bireylerin öncelikle kendi ailelerinin yanında, güvenli bir ortamda desteklenmesi olduğunu hatırlatan Göktaş,

"Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“KİŞİ BAŞI 13 BİN 878 LİRA DESTEK”

Bakan Göktaş’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde halihazırda 518 bin vatandaş bu imkandan yararlanıyor. Bu ayki toplam ödeme miktarı ise tam 7,12 milyar lira olarak belirlendi.

Malatya’daki hak sahiplerinin de yararlandığı destek kapsamında, hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılıyor.

Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

MALATYA EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NASIL SORGULANIR?

Bakanlık tarafından hesaplara aktarılmaya başlanan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Malatyalı vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden veya banka hesapları aracılığıyla kontrol edebilirler. e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarasıyla giriş yaptıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmından maaşların yatıp yatmadığı saniyeler içinde öğrenilebiliyor.