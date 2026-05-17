Malatya’da gece yarısı bir trafik kazası meydana geldi. Malatya-Ankara kara yolu üzerinde yaşanan olayda, lüks bir cip ile motosiklet kavşakta adeta can pazarı yaşanmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motokurye, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler müdahalede bulunurken, kazanın detayları ise netleşmeye başladı.

KAZA GECE YARISI SULARINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre kaza; Malatya-Ankara kara yolu, Hava Lojmanları Kavşağı'nda gece yarısı sularında gerçekleşti. Ankara istikametine doğru seyir halinde olduğu öğrenilen N.T. idaresindeki 44 AIP 823 plakalı motosiklet, kavşakta B.E. yönetimindeki 06 FR 0921 plakalı lüks cip ile çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU!

Lüks cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motokurye çarpışmanın şiddetli etkisiyle metrelerce ileriye, yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla süratle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili incelemeler sürerken, emniyet güçleri kazanın meydana geldiği Hava Lojmanları Kavşağı'nda trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.