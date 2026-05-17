Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre günün ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerde art arda küçük çaplı depremler meydana geldi.

MALATYA’DA KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

Malatya’da sabah saatlerinde iki ayrı sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar:

• YEŞİLYURT (Kırlangıç): Saat 05:35 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 15.8 km

• AKÇADAĞ (Çevirme): Saat 00:46 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 12.9 km

Malatya’daki depremlerin düşük şiddette olduğu ve herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KAYDEDİLEN DİĞER DEPREMLER

Günün erken saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Özellikle Simav, Sındırgı ve Göksun hattında art arda sarsıntılar kaydedildi.

Dikkat çeken diğer depremlerden bazıları şöyle:

• BALIKESİR (Sındırgı – Yüreğil): 3.2 – 3.0 – 1.5

• KÜTAHYA (Simav çevresi): 1.6 – 1.2 – 0.8

• KAHRAMANMARAŞ (Göksun – Ekinözü): 1.7 – 1.4

• AKDENİZ (Girit Adası açıkları): 2.1 – 3.6

• MUĞLA (Milas – Ölüdeniz açıkları): 1.3 – 2.0

• ANTALYA (Manavgat – Konyaaltı): 1.5 – 1.8

• BİNGÖL (Kiğı): 2.4

• ANKARA (Beypazarı): 2.1

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bölgede görülen bu tür küçük ve orta ölçekli depremlerin aktif fay hatları üzerinde normal sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor.