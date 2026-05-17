Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

BARIŞ ECZANESİ

Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi yanı Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42

Telefon: 0532 615 79 97

BAKAN ECZANESİ

Adres: Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı

Telefon: 0501 059 94 54

YİĞİT ECZANESİ

Adres: İstasyon Cad. TCDD Müdürlüğü karşısı

Telefon: 0543 537 04 44

BULVAR ECZANESİ

Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi arkası, MAŞTİ Otogar karşısı, Migros’un olduğu ara

Telefon: 0422 502 02 52

BETÜL ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet devamı

Telefon: 0534 342 84 44

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.