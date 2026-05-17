Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

BARIŞ ECZANESİ

Adres: Küçük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Evi yanı Sivas Cad. Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42

Telefon: 0532 615 79 97

BAKAN ECZANESİ

Adres: Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı

Telefon: 0501 059 94 54

26 Nisan Malatya Nöbetçi Eczaneler Bugün Hangi Eczaneler Açık (Tam Liste)-1

YİĞİT ECZANESİ

Adres: İstasyon Cad. TCDD Müdürlüğü karşısı

Telefon: 0543 537 04 44

BULVAR ECZANESİ

Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi arkası, MAŞTİ Otogar karşısı, Migros’un olduğu ara

Telefon: 0422 502 02 52

MAŞTİ’de yeni dönem başlıyor! Bilet iadelerinden cezalara kadar yeni kurallar yürürlükte
MAŞTİ’de yeni dönem başlıyor! Bilet iadelerinden cezalara kadar yeni kurallar yürürlükte
İçeriği Görüntüle

BETÜL ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet devamı

Telefon: 0534 342 84 44

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK