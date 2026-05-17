Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.

DÜĞÜNLERDE VERİLEN HEDİYELER BOŞANMA DURUMUNDA KİME KALIR?

Dini kaynaklara göre düğünlerde, evlenen erkek ve kadının birbirlerine ya da anne, baba, kardeş, amca, dayı, hala ve teyze gibi mahrem akrabalarının gelin veya damada verdiği hediyeler “hibe” hükmünde değerlendiriliyor. Bu nedenle tek taraflı olarak bu hediyelerden dönülmesinin caiz olmadığı ifade ediliyor.

Bunun dışındaki kişilerin verdiği hediyelerin ise geri istenmesinin tahrîmen mekruh olmakla birlikte mümkün olduğu belirtiliyor.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre hediyeler eşlerden hangisine verilmişse ona ait sayılıyor. Hediyenin kimin adına getirildiğinin bilinmemesi halinde mümkünse hediyeyi veren kişilere danışılması, bunun mümkün olmaması durumunda ise örf ve âdetlere göre hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Öte yandan damadın veya ailesinin geline taktığı takıların örfen mehir kabul edilmesi halinde “mehir hükümleri”nin geçerli olacağı belirtiliyor. Boşanma durumunda da buna göre değerlendirme yapıldığı kaydediliyor.