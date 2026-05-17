Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları, işletme çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında İkinciler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Hasırcılar, Boran ve Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kaynarca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Deregezen, Esikli, Kaynak, Kazanç, Kılıçlı, Pirali ve Sinikli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını istedi.