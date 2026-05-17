Kentte kuyumcu piyasasında yaşanan değişimler dikkat çekerken, vatandaşlar özellikle yatırım amaçlı altın fiyatlarını yakından izliyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI

Güncel listede 14 ayar altının satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın türlerinde alış ve satış rakamları açıklandı.

Kuyumcularda Hareketlilik Malatya'da Çeyrek Altın Bugün Kaç Tl Oldu

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.300 TL | Satış: 111.400 TL

Ata Lira — Alış: 43.850 TL | Satış: 45.900 TL

Liralık Altın — Alış: 42.520 TL | Satış: 44.560 TL

Yarım Altın — Alış: 21.260 TL | Satış: 22.280 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.630 TL | Satış: 11.140 TL

14 Ayar — Alış: 3.720 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.050 TL | Satış: 6.440 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.600 TL | Satış: 6.780 TL

Altın piyasasında dalgalı seyrin devam ettiği belirtilirken, uzmanlar yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK