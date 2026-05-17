Kentte kuyumcu piyasasında yaşanan değişimler dikkat çekerken, vatandaşlar özellikle yatırım amaçlı altın fiyatlarını yakından izliyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI
Güncel listede 14 ayar altının satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın türlerinde alış ve satış rakamları açıklandı.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.300 TL | Satış: 111.400 TL
Ata Lira — Alış: 43.850 TL | Satış: 45.900 TL
Liralık Altın — Alış: 42.520 TL | Satış: 44.560 TL
Yarım Altın — Alış: 21.260 TL | Satış: 22.280 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.630 TL | Satış: 11.140 TL
14 Ayar — Alış: 3.720 TL | Satış: —
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.050 TL | Satış: 6.440 TL
24 Ayar Altın — Alış: 6.600 TL | Satış: 6.780 TL
Altın piyasasında dalgalı seyrin devam ettiği belirtilirken, uzmanlar yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.