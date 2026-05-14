Türkiye genelindeki verilere bakıldığında nisan ayının en büyük sürprizi ipotekli satışlarda yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artan kredili satışlar, toplamda 25 bin 771'e ulaştı. Faiz maliyetlerine rağmen yaşanan bu artış, konutun hala en güçlü yatırım aracı olarak görüldüğünü kanıtlarken, nakit alımları temsil eden "diğer satışlar" ise yüzde 4 oranında geriledi.

MALATYA’DA NİSAN AYINDA TOPLAM 782 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

TÜİK verilerine göre Malatya’da nisan ayında toplam 782 konut el değiştirdi. Ancak rakamların derinine inildiğinde, şehirdeki konut piyasasının büyük oranda ikinci el üzerinden döndüğü görülüyor. Satılan her 4 konuttan 3’ü (591 adet) ikinci el statüsündeyken, ilk el satışlar 191 rakamıyla toplam satışın yalnızca yüzde 24’ünü oluşturabildi.

Ticari alanda da benzer bir tablo hakim oldu. El değiştiren 105 iş yerinin 85’i ikinci el olarak kayıtlara geçti. Bu durum, şehirdeki yeni inşaat arzının veya fiyatlamasının, alıcının beklentisiyle henüz tam olarak örtüşmediği şeklinde yorumlanıyor.

PİYASA İKİNCİ EL İLE NEFES ALIYOR

Nisan ayı verileri, Malatya gayrimenkul piyasasının direncini ikinci el satışlardan aldığını somut bir şekilde ortaya koydu. Türkiye genelinde ilk el satışların payı yüzde 31,8 seviyesindeyken, Malatya’nın bu ortalamanın altında kalması; yatırımcının ve ihtiyaç sahibinin "hemen teslim" ve "mevcut lokasyon" avantajı nedeniyle eski yapılara yöneldiğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projelerin tamamlanmasıyla bu dengenin nasıl değişeceği ise merak konusu.