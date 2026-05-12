Dünya Çiftçiler Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına dev bir finansman paketini açıkladı. Birincil üretim yapan çiftçileri odağına alan 500 milyon dolarlık kredi hacmi, hem üreticinin finansman sorununu çözecek hem de 250 bin vatandaşa yeni istihdam kapısı aralayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen özel programda, Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi’nin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) da dahil olacağı yeni bir mekanizmayla, özellikle finansmana erişmekte güçlük çeken ve doğrudan üretim yapan çiftçilere öncelik verileceğini vurguladı.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI

Açıklanan projenin teknik detayları, girişimciler ve aile işletmeleri için uzun vadeli ve uygun ödeme koşulları sunuyor:

-10 yıl sürecek olan projenin toplam büyüklüğü 5,3 milyar dolar olarak planlanırken, bu tutarın 750 milyon dolarlık kısmı 2026 yılı içerisinde kullanıma sunulacak.

-İşletmelere yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanacak; krediler 24 ay geri ödemesiz ve 7 yıla kadar vadeli olacak.

-Proje büyüklüğüne göre girişimciler 10 milyon dolara kadar finansman desteğinden faydalanabilecek.

-Finansman desteği, tarım ve gıda alanındaki tesis inşaatları ile makine ve ekipman alımları için kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yeni destek mekanizmasının çiftçilerin emeğinin zayi olmayacağı ve ürünlerin doğru sanayi tesislerinde işleneceği bir sistemin parçası olduğunu belirtti. Projenin nihai hedefinin kırsalda refahı artırmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Krediye erişimde sorun yaşayan birincil üreticilerimiz için oluşturacağımız bu hacimle, 400 bin çiftçimize ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacağız" diyerek müjdenin Türk tarımına hayırlı olmasını diledi.