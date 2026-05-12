Türkiye genelinde tütün ürünleriyle mücadelede milat sayılacak operasyon için düğmeye basıldı. AK Parti tarafından TBMM gündemine taşınması beklenen yeni yasa taslağı, sadece sigara içenleri değil, işletmecileri ve satıcıları da çok sert kısıtlamalarla karşı karşıya bırakıyor. Malatya’nın en işlek caddelerinden parklarına kadar her noktada hissedilecek olan bu düzenleme, tütünün günlük yaşamdaki görünürlüğünü tamamen bitirmeyi hedefliyor.

NAKİT PARA DÖNEMİ KAPANIYOR

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri satış noktalarıyla ilgili. Artık bakkaldan veya marketten nakit parayla sigara alma devri bitiyor. Tütün ürünlerinin takibini sağlamak, yaş sınırını denetlemek ve tüketimi kontrol altında tutmak amacıyla satışlar tamamen elektronik ortamda yapılacak. Böylelikle her işlem kayıt altında tutulacak.

Malatyalıların akşam sefası yaptığı restoran ve lokantaların açık alanları da mercek altında. Taslağa göre;

Açık alanlarda sigara içilebilecek yerler metrekareye göre kısıtlanacak.

Plajlarda tütün tüketim alanları arasında en az 200 metre mesafe olacak.

Çocuk oyun parkları ve spor alanlarında sigara içmek tamamen yasaklanacak ve bu alanlarda tütün bölgesi oluşturulamayacak.

Kritik Mesafe Kuralı: Kamu binalarının girişlerine 20 metre, okul ve ibadethanelere ise 10 metreden fazla yaklaşarak sigara içmek tarih oluyor.

YENİ CEZALAR DUDAK UÇUKLATAN SEVİYELERE ULAŞACAK

Yeni taslakla birlikte idari para cezalarının 100 katına kadar artırılması planlanıyor. 2026 yılı itibarıyla bireysel kullanıcılar için 5 bin TL’ye, işletmeler için ise 122 bin TL’ye kadar çıkan cezalar, yeni düzenleme ile dudak uçuklatan seviyelere ulaşacak. Üstelik Sağlık Bakanlığı denetim ekipleri, ihlalleri tespit etmek için ses ve görüntü kaydı alabilecek.

TEK TİP SİGARA, TEK TİP DOLAP

Reklamın ve özendiriciliğin önüne geçmek için artık uzun veya kısa sigara tabirleri de literatürden kalkıyor. Sigaralar; adet, miktar ve boyut olarak tek tip hale getirilecek. Müşterinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı ve karanlık dolaplarda satılacak olan ürünler, görsel olarak tamamen cazibesini yitirecek.

2040 YILINDA TAMAMEN YASAKLANACAK

Hazırlanan bu katı taslağın bir takvimi var. En kritik üç adımın (nakit yasağı, kapalı dolap ve tek tip paket) en geç 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak asıl çarpıcı olan vizyon ise 2040 yılına işaret ediyor: 1 Ocak 2040’tan itibaren Türkiye’de tütün ürünü satışı ve üretimi tamamen sona erecek.