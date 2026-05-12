Şehrin tozundan ve konteyner kentlerin yorucu atmosferinden uzaklaşmak isteyen binlerce vatandaş, seyahat planları yapmaya başladı. Tüm Türkiye'de on milyonluk bir insan sirkülasyonu ve 180 milyar liralık dev bir ekonomik hacim bekleniyor. Ancak depremin açtığı maddi yaraları sarmaya çalışan Malatyalılar için turizm acentelerindeki fiyat tarifeleri, tatil hayallerini başka bir bahara erteliyor.

YÜZDE 25 ZAM VE 30 BİN LİRALIK FATURA

Sektörün nabzını tutan TÜRSAB'ın açıklamaları, konaklama bedellerinin geldiği noktayı özetliyor. Geçen seneye kıyasla yurt içindeki otel fiyatlarına tam yüzde 25'lik acımasız bir zam uygulanmış durumda. Ailesiyle birlikte beş günlük sıradan bir molaya çıkmak isteyen iki kişinin gözden çıkarması gereken rakam tam 30 bin lira. Bölge ekonomisinin içinde bulunduğu dar boğaz düşünüldüğünde, bu meblağ yerel halk için adeta bir servet değerinde. Birçok aile, deniz tatili yapmak yerine köylerine gitmeyi veya yakın çevre illerdeki akrabalarını ziyaret etmeyi tercih ediyor.

KÜLTÜR TURLARI VE YURT DIŞI RAKAMLARI

Piyasadaki rezervasyon hareketliliğini değerlendiren Firuz Bağlıkaya, kültür turlarına olan rağbete dikkat çekti. Malatya'nın coğrafi yakınlığı sebebiyle GAP bölgesi turları ve Kapadokya gezileri bölge insanının ilgisini çekiyor. Termal oteller için Afyon bölgesi, sahil içinse Muğla ve Antalya hattı revaçta. Yurt dışı sınırlarına çıkmak isteyenler içinse döviz kurları belirleyici oluyor. Sınır komşularımıza düzenlenen otobüslü turlar 150 avro barajından başlarken, uçaklı Avrupa paketleri için 450 avroluk bir fatura kesiliyor.

OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bilet satışları hızlanırken, firmaların zam talebi moralleri altüst etti. Ulaşım masraflarındaki yükselişi mazeret gösteren otobüs şirketleri, biletlere yüzde 20 oranında ek bir zam yapılmasını istiyor. Uçak seferlerinin yetersizliği ve bilet fiyatlarının yüksekliği yüzünden otobüse yönelen vatandaşlar, bu yeni zam haberinin ardından seyahat bütçelerini tekrar hesaplamak zorunda kalıyor. Malatya'dan çıkış yapmak da, kente misafir olarak gelmek de bu bayram çok daha pahalıya mal olacak.