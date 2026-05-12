Zeynep Bastık hamile mi, Zeynep Bastık Serkay Tütüncü evleniyor mu, Paris'teki evlilik teklifi nasıl oldu gibi sorular internette en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte magazin dünyasının konuştuğu o iddialara dair tüm merak edilenlerin yanıtı...

Daha önce yaptığı bir açıklamada 2026 yılı için evlilik konusunda acele etmediklerini belirten Zeynep Bastık, ilişkilerinin ikinci yılını kutlamak için gittiği Paris'ten sürpriz bir yüzükle döndü. Mutlu bir beraberlik sürdüren Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinin nişan haberi hayranlarını oldukça şaşırttı. Zeynep Bastık'ın tektaş yüzüğünü gösterdiği paylaşımlar binlerce beğeni alırken, bir fotoğraftaki o küçük detay ortalığı karıştırdı. Ünlü çiftin bebek beklediği yönündeki iddialar hızla yayılırken, "Zeynep Bastık hamile mi?" sorgusu trendlere yerleşti. Merakla beklenen o gerçeğin perde arkası ise nihayet aydınlandı.

ZEYNEP BASTIK VE SERKAY TÜTÜNCÜ EVLENİYOR MU?

Paris'te ilişkilerinin 2. yıl dönümünü kutlayan çiftten müjdeli haber gecikmedi. Serkay Tütüncü, romantik tatilde sevgilisi Zeynep Bastık'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Bastık, sosyal medya hesabından parmağındaki gösterişli tektaş yüzüğünü paylaşarak "Gelecek" notunu düştü ve eklediği gelin-damat emojileriyle evlilik yolunda ilk adımı attıklarını tüm dünyaya duyurdu.

Türkiye'ye dönüşte havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Bekar gittik, nişanlı döndük" diyerek mutluluklarını paylaştı. Serkay Tütüncü bu sürpriz için yaklaşık üç aydır hazırlandığını ve özellikle yıl dönümlerine denk getirmek istediğini söylerken, Zeynep Bastık hiç beklemediği bir anda teklif aldığını ve düğün tarihinin henüz netleşmediğini dile getirdi.

ZEYNEP BASTIK HAMİLE Mİ? BEBEK BEKLİYORLAR İDDİASI DOĞRU MU?

Evlilik teklifinin ardından paylaşılan romantik kareler magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak fotoğrafların birinde Serkay Tütüncü'nün elini Zeynep Bastık'ın karnına koyarak poz vermesi, takipçilerin ve magazin basınının gözünden kaçmadı. Bu dikkat çeken kare, anında "Zeynep Bastık hamile olduğu için mi acele evlilik kararı aldılar?" sorusunu akıllara getirdi.

Bebek iddialarının kısa sürede yayılmasının ardından gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre, magazin gündemini sarsan bu iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşıldı. Ünlü şarkıcının hamile olmadığı, çiftin sadece birbirlerine duydukları aşkla evlilik yolunda bir adım attıkları kesinleşti.

ZEYNEP BASTIK'IN NİŞAN PAYLAŞIMINA KİMLER YORUM YAPTI?

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün mutluluk dolu pozlarına sanat dünyasından da büyük destek geldi. Zeynep Bastık'ın tektaşlı paylaşımının altına sanat camiasının ünlü isimleri tebrik mesajları yağdırdı. İşte o isimlerden bazıları:

Kaan Yıldırım

Derya Uluğ

İrem Derici

Defne Samyeli

Pınar Deniz

Pınar Altuğ

Meriç Aral

İkili, birbirlerine duydukları sevgiyi dile getiren romantik sözlerle dolu paylaşımlarıyla aşklarının en güzel dönemini yaşadıklarını bir kez daha kanıtladı. Bastık sevgilisine, "Sana çok aşığım, yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere teşekkür ederim" diyerek aşkını haykırdı.