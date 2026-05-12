Malatya’nın kalbi Ankara’da atacak Malatya Yeşilyurtspor, tarihi bir eşiğe geldi. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak dev final için geri sayım başladı. Şehrin deprem sonrası ayağa kalkış simgesi olarak görülen bu maç için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve tüm şehir dinamikleri harekete geçti.

ERYAMAN STADI’NDA MALATYA’YA ÖZEL BÖLÜM

Taraftarların en çok merak ettiği "Stadyumda nerede olacağız?" sorusu yanıt buldu. TFF ve kulüp yetkililerinin yaptığı planlamaya göre Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarına Güney Kale Arkası ve Doğu Tribün tahsis edildi. Ankara’da adeta bir iç saha atmosferi oluşturmayı hedefleyen yönetim, tüm hazırlıkları tamamladı.

BİLET FİYATLARI VE SATIŞ DETAYLARI (13 MAYIS’A DİKKAT!)

Büyük finalin biletleri 13 Mayıs Çarşamba sabahı saat 09.00’da resmen satışa çıkıyor. Google aramalarında en üst sıralarda yer alan fiyat bilgileri ise şöyle:

Güney Kale Arkası: 250 TL

250 TL Doğu Tribün: 500 TL

500 TL Satış Noktası: Sadece passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden.

BAŞKAN SAMİ ER "BU SADECE BİR FUTBOL MAÇI DEĞİL"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara’daki dev finalin Malatya’nın birliğini temsil ettiğini vurguladı. Başkan Er, "16 Mayıs’ta Eryaman’da sadece bir kupa mücadelesi vermeyeceğiz; Malatya’nın pes etmediğini, yeniden ayağa kalktığını tüm Türkiye’ye göstereceğiz" diyerek iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesi takıma destek olmaya çağırdı.

ULAŞIM SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ankara’ya gidemeyen taraftarlar için ulaşım organizasyonları üzerinde çalışılıyor. İş insanlarının da desteğiyle taraftar otobüslerinin kaldırılması planlanıyor. Maç günü Malatya-Ankara hattında adeta bir turuncu-yeşil köprü kurulacak.