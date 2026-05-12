AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Duruş Medya’yı ziyaret ederek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin "Malatya’nın bir vizyonu var mı?" sorusuna yanıt veren Ölmeztoprak, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinden 2028 EXPO hedeflerine kadar geniş kapsamlı bir yol haritası çizdi.

"DEPREMDEN ÖNCE ÜSTYAPIYI, ŞİMDİ ALTYAPIYI KONUŞUYORUZ"

Malatya’nın vizyonunu asrın felaketi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirten Ölmeztoprak, şehrin şu anki önceliğinin hayati ağlar olduğunu vurguladı:

“Depremden önce altyapısını bitirmiş, kültür ve sanat vizyonuna odaklanmış bir şehirken; bugün şehrin üçte ikisinin altyapısını yeniden kuruyoruz. Altyapı çalışmalarımızı 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla tamamen tamamlamış olacağız. Şehirde iyileştirme çalışmalarında yüzde 97 seviyesine ulaştık.”

KAYISIDA MALATYA FARKI: “EŞİ BENZERİ YOK”

Tarım politikalarına değinen Ölmeztoprak, Malatya kayısısının dünyadaki yerinin doldurulamaz olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl yaşanan rekolte düşüklüğüne rağmen piyasanın Malatya’yı aradığını söyleyen Milletvekili,

“Başka bölgelerde ürün olsa da ‘kayısı yok’ denildi. Çünkü Malatya kayısısının aromasını ve kimyevi kalitesini hiçbir ürün tutturamaz. Bu unvanı korumak zorundayız”

dedi.

SAĞLIK VE AKADEMİDE ORTA DOĞU’NUN MERKEZİ

Malatya’nın sağlık ve akademi alanındaki gücünü koruduğunu belirten Ölmeztoprak, şu hedefleri sıraladı:

Sağlık Üssü: Karaciğer nakli ve onkolojide sadece Türkiye’ye değil, Orta Doğu’ya hitap eden yapıyı güçlendirmek; doktor ve randevu eksikliklerini gidermek.

Yeni Kongre Merkezi: Mevcut merkeze ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bienallerin ve uluslararası akademik toplantıların yapılabileceği daha yüksek kapasiteli bir merkez talebi.

Sanayi İş Birliği: Teknokent üzerinden üniversite-sanayi bağını kuvvetlendirmek ve gurbetteki iş insanlarını şehre yatırıma davet etmek.

"LOKOMOTİF SEKTÖRÜ HEP BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ"

Deprem rehabilitasyon sürecinin yüzde 100 tamamlanmasının ardından şehrin tüm paydaşlarıyla bir araya geleceklerini belirten Ölmeztoprak, 2028 EXPO sürecinin de planlandığı gibi devam ettiğini müjdeledi.

Ölmeztoprak,

"Şehirde genel rahatlama sağlandığında; basınımız, akademimiz ve yerel yönetimlerimizle masaya oturup Malatya vizyonunun lokomotifinin hangi sektör olacağına birlikte karar vereceğiz"

diyerek ortak akıl vurgusu yaptı.