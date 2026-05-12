Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 33 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 69 şüpheli yakalanırken, örgüte finansal ve dijital destek sağlayan ağlara büyük darbe indirildi.

43 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin sorgu işlemleri ise devam ediyor.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

Örgütün güncel yapılanmasında aktif rol aldıkları,

Sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları,

Sosyal medya üzerinden yoğun şekilde propaganda faaliyeti yürüttükleri,

Sorumlu düzeydeki kişilerle irtibatlı oldukları ve yurt dışına kaçış hazırlığı içerisinde bulundukları tespit edildi.

MALATYA’DA HUZUR İÇİN KARARLI MÜCADELE

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Malatya ve çevresinde terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.