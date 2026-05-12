Sismik hareketliliğin devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bugün sabah saatlerinde Malatya merkezli hareketlilik yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya’nın iki farklı ilçesinde kısa aralıklarla sarsıntılar meydana geldi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren kaydedilen sarsıntılar, yerel bazda hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. İşte bölge bölge ve il il son depremlerin tam listesi:

MALATYA VE SİVAS HATTI

MALATYA (Pütürge - Karşıyaka): 2.6 Büyüklüğünde | Saat: 05:54 (Derinlik: 5.0 km)

MALATYA (Kale - Sarıot): 1.6 Büyüklüğünde | Saat: 02:24 (Derinlik: 13.5 km)

SİVAS (Gürün - Külahlı): 2.8 Büyüklüğünde | Saat: 02:05 (Derinlik: 5.0 km)

KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP HATTI

K.MARAŞ (Göksun - Kemalpaşa): 2.4 Büyüklüğünde | Saat: 02:20 (Derinlik: 5.0 km)

K.MARAŞ (Elbistan - Sünnetköy): 1.8 Büyüklüğünde | Saat: 07:36 (Derinlik: 13.0 km)

K.MARAŞ (Afşin - Esence): 1.7 Büyüklüğünde | Saat: 03:21 (Derinlik: 9.4 km)

GAZİANTEP (Şehitkamil - Boyno): 1.5 Büyüklüğünde | Saat: 09:03 (Derinlik: 0.0 km)

EGE VE BATI ANADOLU

DENİZLİ (İrliganlı): 2.1 Büyüklüğünde | Saat: 07:24 (Derinlik: 9.1 km)

DENİZLİ (Honaz - Menteşe): 1.2 Büyüklüğünde | Saat: 03:04 (Derinlik: 16.0 km)

MANİSA (Gördes - Çiçekli): 1.5 Büyüklüğünde | Saat: 02:33 (Derinlik: 5.4 km)

MANİSA (Gördes - Kuşluk): 1.2 Büyüklüğünde | Saat: 06:06 (Derinlik: 2.4 km)

MANİSA (Akhisar - Söğütlü): 1.0 Büyüklüğünde | Saat: 03:11 (Derinlik: 5.1 km)

KÜTAHYA (Simav - Karacaören): 1.2 Büyüklüğünde | Saat: 07:43 (Derinlik: 11.7 km)

KÜTAHYA (Simav - Hacıahmetoğlu): 0.8 Büyüklüğünde | Saat: 07:54 (Derinlik: 10.7 km)

MUĞLA (Fethiye - Arpacık): 1.1 Büyüklüğünde | Saat: 02:24 (Derinlik: 7.7 km)

DİĞER BÖLGELER VE DENİZLER

YOZGAT (Çekerek): 2.1 Büyüklüğünde | Saat: 07:33 (Derinlik: 5.0 km)

TOKAT (Niksar - Buzköy): 1.4 Büyüklüğünde | Saat: 05:08 (Derinlik: 4.5 km)

ERZURUM (Horasan - Aşağıaktaş): 1.5 Büyüklüğünde | Saat: 02:20 (Derinlik: 27.3 km)

ERZURUM (Aziziye - Atlıkonak): 0.9 Büyüklüğünde | Saat: 06:07 (Derinlik: 22.5 km)

AKDENİZ: 2.3 Büyüklüğünde | Saat: 04:40 (Derinlik: 11.1 km)

AKDENİZ: 1.7 Büyüklüğünde | Saat: 04:13 (Derinlik: 26.7 km)

EGE DENİZİ (Midilli Adası): 1.7 Büyüklüğünde | Saat: 02:59

EGE DENİZİ (Midilli Adası): 1.0 Büyüklüğünde | Saat: 03:20

Malatya, sismik açıdan Türkiye'nin en hareketli kavşak noktalarından biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bugün sabah saat 02:24 ile 05:54 arasında yaşanan hareketlilik, özellikle sarsıntının merkez üssüne yakın köylerde sessizliği bozdu. Malatya ve çevresindeki sarsıntılar genellikle 5-10 km derinlikte gerçekleşiyor. Bu derinlik, sarsıntının yüzeye yakın olması sebebiyle düşük büyüklükte olsa dahi vatandaşlar tarafından hissedilmesine neden olabiliyor.