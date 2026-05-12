Darende ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki F.Y., evinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından vakit kaybetmeden Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde mide kanaması şüphesi üzerinde durulunca, durumun ciddiyeti üzerine saniyelerle yarış başladı.

GÖKYÜZÜNDE KRİTİK MESAİ

İlçedeki ilk müdahalenin ardından hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için Malatya İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde helikopter ambulans talep edildi. Darende’ye kısa sürede ulaşan hava ambulansı, hastane bahçesine iniş yaparak hastayı teslim aldı.

Sağlık ekiplerinin gözetiminde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen F.Y.’nin tedavisine hemen başlandı. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

"HAVA AMBULANSLARI HAYAT KURTARIYOR"

Özellikle Malatya gibi coğrafi şartların ve mesafelerin uzak olduğu bölgelerde, hava ambulansları kritik vakalarda "altın saat" olarak adlandırılan süreyi en verimli şekilde kullanıyor. Karayoluyla saatler sürecek mesafeleri dakikalara indiren bu sistem, bugün 78 yaşındaki F.Y. için umut oldu.