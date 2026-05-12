Malatyalı mimarlar yargı süreçlerine isyan etti: 'Biz şantiye bekçisi değiliz!' Yıkılan binaların sorumluluğu hakkında çarpıcı bir açıklama yapan oda yönetimi, sistemdeki kara deliği işaret etti.

"SİVRİCE DEPREMİ YAPILARI ZATEN YORULMUŞTU"

Mimarlar Odası Malatya Şubesi tarafından yayımlanan basın açıklamasında, Malatya’nın yapı stokuna dair kritik bir "hafıza" tazelemesi yapıldı. 6 Şubat depremlerinin olağanüstü ivme karakterine dikkat çekilen açıklamada, asıl darbenin 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice depremiyle alındığı vurgulandı.

Oda yönetimi, o dönem yapılan hasar tespit ve teknik inceleme süreçlerindeki eksikliklerin, 6 Şubat’ta yıkılan bazı binaların (Bahçelioğlu ve Hakimbey Apartmanları gibi) direncini zaten düşürdüğünü savundu.

"MİMARLAR ŞANTİYE BEKÇİSİ DEĞİLDİR"

Açıklamada, fenni mesul mimarların görev tanımına dair önemli bir hatırlatma yapıldı. Mimarların sadece projenin uygunluğunu mesleki denetim çerçevesinde takip etmekle yükümlü olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Fenni mesul mimar şantiyede sürekli fiilen bulunmakla yükümlü olmadığı gibi, bilgisi dışında gerçekleştirilen uygulamalardan da mutlak sorumlu tutulamaz. Bilimsel gerçeklikten uzak, kolaycı ve hukuki dayanaktan yoksun bir yaklaşım sergilenmektedir."

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYORUZ!"

Mimarlar Odası, sistemdeki eksikliklerin faturasının sadece kendilerine kesilmesine tepki göstererek, ilgili idareleri bilimsel verileri esas almaya davet etti. Meslektaşlarına yönelik haksız yaptırımların karşısında duracaklarını belirten yönetim kurulu, "Fenni mesul mimarlar, yıllardır biriken yapısal sorunların ve eksik kamusal denetim mekanizmalarının günah keçisi değildir!" diyerek hukuki mücadele mesajı verdi.