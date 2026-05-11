Malatya güne korkunç bir saldırı haberiyle uyandı. Şehrin merkezi noktalarından biri olan Akpınar girişi, sabahın erken saatlerinde kan donduran bir olaya sahne oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, hedef aldığı genç kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; saldırgan, genç kadına yaklaşarak ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise saldırının hemen ardından izini kaybettirmek üzere olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Olayın yaşandığı bölgeyi kordon altına alan polis ekipleri, delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.