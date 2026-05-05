Malatya Valisi Seddar Yavuz, Busabah Medya ekibine verdiği özel röportajda, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini müjdeledi. Vatandaşların merakla beklediği "Konteyner kentler ne zaman boşalacak?" sorusuna yanıt veren Yavuz, kalıcı konutlardaki son durumu ve kiralık ev piyasasındaki güncel verileri paylaştı.

SADECE 400 HAK SAHİBİ KALDI

Hak sahipliği konusunda belirsizliğin ortadan kalktığını ifade eden Vali Yavuz,

“Birinci önceliğimiz olan hak sahipliği konusunda sona gelmiş bulunmaktayız. Rezerv alanlardaki değişimler nedeniyle kura sürecine dahil olan ya da çıkan vatandaşlarımız oldu; ancak şu an itibarıyla kura çekilecek yalnızca 400 civarında kişi kaldı. Geri kalan tüm hak sahiplerinin anahtarlarını teslim etme aşamasındayız”

şeklinde konuştu.

"MALATYA'DA KONUT ARZI FAZLASI OLUŞMAYA BAŞLADI"

Piyasadaki kira spekülasyonlarına dair de önemli veriler paylaşan Vali Yavuz, Malatya'da sanılanın aksine ciddi bir konut stoğu oluştuğunu belirtti. Vali Yavuz,

“Konteyner kentlerde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hak sahibi değil, kiracılardan oluşmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bir emlak sektörü temsilcisiyle yaptığım görüşmede de teyit ettiğim üzere, Malatya’da artık ciddi bir konut arzı oluşmuştur. Hatta bazı mülk sahiplerinin sadece giderlerin karşılanması şartıyla ya da 4 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen, her bütçeye uygun bedellerle kiralık konut sunduğunu görmekteyiz.

Şu an şehirde boş durumda olan yaklaşık 3 bin konut bulunmaktadır. Fahri Kayahan gibi özel merkezleri bir kenara bırakırsak, Malatya genelinde erişilebilir kira fiyatlarıyla ev bulmak artık mümkün”

ifadelerini kaydetti.

KONTEYNER KENTLER İÇİN 30 HAZİRAN SON DURAK!

Vali Seddar Yavuz, çadırla başlayan ve konteynerle devam eden geçici barınma sürecinin artık miadını doldurduğunu belirtti. Kalıcı konutların hızla yükselmesiyle birlikte barınma krizinin aşıldığını vurgulayan Yavuz, 30 Haziran tarihini işaret ederek, bu tarihe kadar konteyner kentlerin boşaltılmasının hedeflendiğini duyurdu.

KONUT ARZINDA YENİ DÖNEM

Malatya’da konut üretim kapasitesinin zirveye ulaştığını belirten Vali Seddar Yavuz,

“Önümüzdeki iki ay içinde konut teslimatlarımız hız kesmeden devam edecek. Örneğin, Orduzu Bahçebaşı 7. Etap projelerimizi bitirmek üzereyiz. Ayrıca kura çekimini gerçekleştirdiğimiz 9 bin 659 sosyal konutu da taahhüt ettiğimiz periyotlarda teslim edeceğiz. Rezerv alanlarındaki projeler ve vatandaşlarımızın kendi yerlerinde gerçekleştirdiği dönüşümler de tamamlandığında, Malatya’da bir konut arzı fazlalığından dahi bahsetmek mümkün olacaktır”

dedi.

"AMACIMIZ HAYATI NORMALLEŞTİRMEK"

Sürecin sadece Malatya’ya özgü olmadığını, tüm deprem bölgesinde benzer bir takvimin işlediğini hatırlatan Vali Yavuz, temel gayelerinin depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak ve şehri eski canlılığına döndürmek olduğunu vurguladı.