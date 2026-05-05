Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Murat Yapı Tekstil Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Fabrika Genel Müdürü Vedat Dertli ile birlikte sahayı gezen Karademir, Malatya ekonomisinin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karademir, üretim ve sanayi yatırımlarının şehir ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek,

“Biz her zaman altını çiziyoruz; üretimin güçlü olması gerekir. Malatya sadece kayısıdan ibaret bir şehir değildir. Organize sanayi bölgemiz bu anlamda Malatya’nın ekonomik lokomotifidir”

şeklinde konuştu.

Deprem sonrası süreçte sanayicilerin gösterdiği kararlılığa vurgu yapan Karademir,

“6 Şubat depremlerinin ardından Malatya çok ciddi bir sınav verdi. Buna rağmen birçok işletmemiz üretimden vazgeçmedi, istihdam sağlamaya devam etti. Bu kararlılık gerçekten takdire şayandır”

dedi.

“DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DESTEKLER ARTIRILMALI”

Tekstil sektörünün mevcut durumuna da değinen Karademir, yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek,

“Bugün tekstil sektörü zor bir süreçten geçiyor. Küresel dalgalanmalar, maliyet artışları ve talepteki daralma sektörü etkiliyor. 6. bölge teşvikleri önemli ancak deprem bölgesi için daha güçlü hibeler ve uzun vadeli düşük faizli krediler devreye alınmalıdır”

ifadelerini kullandı.

Sanayinin güçlenmesinin şehirlerin yeniden ayağa kalkmasında belirleyici olduğunu ifade eden Karademir,

“Bir şehri sadece binalar ayağa kaldırmaz. Ekonomisi güçlü olmayan bir şehirde sürdürülebilir kalkınmadan söz edemeyiz”

diye konuştu.

“YENİ YATIRIMCILARI MALATYA’YA DAVET EDİYORUZ”

Yeni yatırım çağrısında da bulunan Karademir,

“Malatya’nın potansiyeli yüksek. Doğru teşvikler ve güçlü kamu desteğiyle organize sanayi bölgemiz çok daha ileri bir noktaya taşınacaktır. Yeni yatırımcılarımızı Malatya’ya davet ediyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Fabrika çalışanlarına da teşekkür eden Karademir,

“Bu fabrikalarda çalışan her bir emekçi kardeşimiz Malatya ekonomisine katkı sunuyor. Onların emeği çok kıymetli”

dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ İPLİKLERİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ”

Murat Yapı Tekstil Fabrikası Genel Müdürü Vedat Dertli ise fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin bilgi vererek,

“Fabrikamız 24 makine üzerine kurulu, 43 bin iğneye sahip bir iplik fabrikasıdır. Yüzde 100 pamuktan iplik üretiyoruz ve ürünlerimizi hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara gönderiyoruz”

şeklinde konuştu.

Sektördeki zorluklara rağmen üretimi sürdürdüklerini belirten Dertli,

“İnşallah tekstil sektöründeki sıkıntılar gider ve piyasalarda yeniden bir canlanma olur. Biz de yatırımlarımıza devam edeceğiz”

açıklamasında bulundu.