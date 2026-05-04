Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Malatya ekonomisi son 5 yılda büyüme ivmesi yakaladı. Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hem dolar hem de Türk Lirası bazında artış gösterirken, toplam GSYH rakamları da kentin ekonomik kapasitesinin genişlediğini ortaya koydu.

Malatya’da kişi başına GSYH dolar bazında 2020 yılında 5 bin 131 dolar seviyesindeyken, 2024 yılında 11 bin 146 dolara yükseldi. Bu artış, yaklaşık yüzde 117’lik bir büyümeye işaret ediyor. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan hızlı yükseliş dikkat çekiyor.

Türk Lirası bazında 2020’de 36 bin 118 TL olan kişi başına gelir, 2024’te 365 bin 880 TL’ye ulaşarak yaklaşık 10 katlık bir artış gösterdi. Bu yükselişte enflasyon ve kur etkisinin yanı sıra ekonomik aktivitedeki genişleme de rol oynadı.

Toplam GSYH verileri de Malatya ekonomisinin büyümesini net şekilde ortaya koyuyor. 2020’de 30 milyar 67 milyon TL olan ekonomik büyüklük, 2024’te 284 milyar 369 milyon TL’ye çıkarak yaklaşık 9 kat arttı.

2022 sonrası dönemde yaşanan sıçrama, verilerin en kritik noktası olarak öne çıkıyor. 2023 yılında hem dolar hem TL bazında ciddi artış görülürken, 2024 verileri bu ivmenin daha da hızlandığını gösteriyor.