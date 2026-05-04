Deprem konutları kapsamında inşa edilen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi 23. Bölge TOKİ konutları için geri sayım başladı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Ferhat Dönmez, bölgedeki vatandaşları sevindirecek önemli açıklamalarda bulundu.

İnşaat sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Dönmez, hak sahiplerinin en çok merak ettiği "Teslimat ne zaman?" sorusuna açıklık getirdi. Muhtar Dönmez, konutların 2 ay sonra, yani Temmuz ayının başında (7. ay) teslim edilmesinin planlandığını duyurdu.

PROJEDE NELER VAR?

Sadece konut değil, adeta yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini vurgulayan Ferhat Dönmez, projenin içeriğine dair rakamları paylaşarak,

“23. Bölge TOKİ konutlarında 257 adet konut, 72 adet iş yeri, 1 adet fırın yapıldı. Temel ihtiyaçları karşılayacak ve sosyal donatılara sahip proje 2 ay sonra, yani Temmuz ayının başında teslim edilecek”

ifadelerine yer verdi.

EDİTÖR NOTU:

“Temmuz ayına sadece iki ay kala gelen bu müjde, Yeşilyurt’ta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki, 23. Bölgede yaşayacak olan vatandaşlar modern konutlarına kavuşurken mahalle kültürü bu yeni mimariyle nasıl harmanlanacak? 257 ailenin yeni yaşam alanına dair merak edilen tüm detayları ve teslimat gününde yaşanacak gelişmeleri takip etmeye hazır mısınız?”