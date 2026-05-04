Adıyaman’da yaklaşık 4 gün önce ortadan kaybolan ve ailelerinin emniyet güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu iki genç şahıs için yürütülen arama çalışmaları beklenmedik bir noktada sonuçlandı. Şehrin göbeğinde, bir sokak arasında park halindeki araçta hareketsiz yatan gençleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

ARAÇ İÇİNDE BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Olay, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1904 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, günlerdir kendilerinden haber alınamayan iki genç, yol kenarında park edilmiş bir otomobilin içerisinde baygın halde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MADDE KULLANIMI İDDİASI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan gençlerin, kullandıkları bir maddenin etkisiyle baygınlık geçirdikleri iddia edildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisindeki müdahalesinin ardından iki genç, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gençlerin 4 gün boyunca nerede oldukları ve olayın detayları araştırılıyor. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruyup korumadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.