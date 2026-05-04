2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Trafik Haftası kapsamında bir hafta boyunca Malatya’da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında açıklamalar yapıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sorunlarından birini trafik kazaları olduğunu söyleyerek,

“Trafik kazalarında, savaşlarda kaybedilen insan sayısı kadar her yıl insanımızı kaybediyoruz, engelli bir hale geliyor ve önemli mal kayıplarına da vesile oluyor. Bunu engellemenin en önemli yolu eğitim. Disiplinli insan yetiştirmek. Kuralları 'neme lazım' demeden her bir kuralın bir tecrübenin sonucu olduğunu aklımızdan çıkarmamak. Kırmızı ışıkta geçmemek, aşırı sürat yapmamak, yayalara öncelik tanımak, emniyet kemerlerimizi takmak, yorgun ve uykusuz yola çıkmamak, madde kullanarak araç sürmemek. Kısacası kendi hakkımıza razı olmak, başkasının hakkına girmemek, gasp etmemek. Çünkü bizim medeniyetimiz kul hakkı ve kamu hakkı üzerine kuruludur. Bu medeniyetin en önemli şifresi bir başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Beytülmale el uzatmamaktır; yani kamu hakkını korumaktır. Milletin hak ve hukukuna saygı göstermektir. Tam da aslında trafik de bundan ibarettir. 'Acele edelim, önüne geçelim, önüne kıralım, bir dakika beklemeyelim, kırmızı ışık yanarken süratle geçelim' dediğimizde maalesef büyük acılar yaşatıyoruz”

şeklinde konuştu.

“DAHA TEDBİRLİ OLSAYDIK BU BAŞIMIZA GELİR MİYDİ?”

Doğanşehir ilçesinde dün meydana gelen kaza hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz,

“Nitekim dün bunların en büyüğünden bir tanesini yaşadık. Maalesef bir otobüsün kayması sonucu trafik kazası meydana geldi ve 3 kardeşimizi bugün ebedi aleme uğurlayacağız. Halen hastanemizde 22 yaralımız var. Bunların 5’i yoğun bakım koşullarında tedavi görüyor. Keşke’nin hiçbir anlam ifade etmediği, kelimelerin, cümlelerin adeta düğümlendiği, konuşamadığımız bir akşamı hep beraber geçirdik. Yüzlerce insan, bine yakın kamu görevlisi adeta gökyüzü boşalırcasına yağan yağmurun altında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Şimdi hepiniz bir an düşünelim. Daha dikkatli, daha tedbirli olsaydık bu başımıza gelir miydi?”

ifadelerine yer verdi.

“DİJİTAL ÇAĞ TÜM OLUMSUZLUKLARI İÇİNDE BARINDIRIYOR”

Sadece bilen değil bildiğini hayata uygulayabilen nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Vali Yavuz,

“Sevgili evlatlarım, biz sizleri yetiştirirken sadece bilen değil, bildiğini hayatına uygulayabilen, davranış haline getirebilen bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz. Nitekim bilgi dünyanın hiçbir döneminde bu kadar çabuk üretilmemiş, bu kadar çabuk yayılmamış ve bu kadar çabuk eskimemiştir. Bugün her gün yeni bir bilginin üretildiği, hızla yayıldığı ve eskidiği bir dünyada yaşıyoruz. Sizin yaşadığınız çağ, bizim yaşadığımız çağdan çok daha zor. Dijital çağ tüm olumsuzlukları içinde barındırıyor. Sizler için hem fırsat hem de bir tehdit kapısı olarak karşınıza duruyor. O yüzden de biz okul öncesinden itibaren insanlarımızı medeniyet değerleriyle büyütmeye, önce kim olduğumuzu bilmeye, daha sonra bu medeniyet değerlerinin bize vaaz ettiği hususları hayatımızda tatbik etmeye ve iyi insan olmaya odaklıyız”

diye konuştu.

“TRAFİK, İNSAN HAYATINI TEHDİT EDEN KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR”

Trafiğin, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Malatya Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erdal Ceylan,

“Her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, bu yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında icra edilmektedir. Söz konusu hafta kapsamında düzenlenecek faaliyetlerle vatandaşlarımızın trafik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan trafik, günümüzde ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu doğrultuda temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır”

ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK YAŞAMIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TRAFİKTE GEÇMEKTEDİR”

Trafik kazalarının derin sosyal etkiler bırakan kritik bir mesele olduğunu kaydeden Ceylan,

“Ulaşım ve iletişim teknolojileri ile yol ağının hızla geliştiği bir çağda, günlük yaşamımızın büyük bir bölümü trafikte geçmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran bu imkanların trafik kurallarına aykırı şekilde kullanılması, telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; ihmal edilen tek bir kural, bir ömür silinmeyecek izler bırakacaktır. Trafik kazaları, ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan ve derin sosyal etkiler bırakan kritik bir meseledir. 2025 Yılı verilerine göre ülkemizde toplam 589 bin 141 trafik kazası meydana gelmiştir”

açıklamasında bulundu.