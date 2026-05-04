Malatya’da çocukların manevi gelişimine katkı sunmak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Aile-Çocuk Buluşması, Yeşilyurt ilçesindeki Yüzüncü Yıl Kent Parkı’nda geniş bir katılımla başladı. Malatya İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında verilen eğitimleri vatandaşlara yerinde ve uygulamalı olarak göstermeyi hedefliyor.

EĞİTİM SAHAYA İNDİ

Saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık olan program, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meal okumalarıyla duygusal bir atmosferde başladı. Sahne programlarında okunan hadis-i şerifler ve şiirler izleyicilerden büyük alkış topladı.

Etkinlik alanında kurulan çok sayıda atölye, eğitimin sadece sınıfla sınırlı kalmadığını gözler önüne seriyor:

Eğitici atölyeler: Elif-Ba, Deney, Uzay, Akıl Oyunları ve Sanat atölyeleri.

Geleneksel etkinlikler: Ebru sanatı, Kadim Oyunlar, Değerler ve Adaplar masaları.

Farkındalık: Filistin temalı atölye çalışması.

Eğlence: Parkur oyunları, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri ve maskot karakterler.

"ÇOCUKLARIMIZIN NASIL YETİŞTİĞİNİ UYGULAMALI ANLATIYORUZ"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, kursların içeriğini halka tanıtmanın önemine değinerek,

"Kurduğumuz stantlar aracılığıyla çocuklarımızın kurslarda nasıl bir eğitim aldığını anne ve babalara uygulamalı olarak anlatıyoruz. Bugün burada tüm çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenecek. Ailelerimiz de bu kursların toplumsal önemini daha yakından görme fırsatı bulacak"

ifadelerine yer verdi.

VALİ SEDDAR YAVUZ’DAN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılarak ailelerle bir araya gelen Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 4-6 yaş Kur'an kurslarının Türkiye genelinde hayati bir hizmet olduğunu belirterek,

"Bu anlamlı projeyi hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığımıza, büyük emek veren hocalarımıza, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı.

AİLE İÇİ İLETİŞİME KATKI

Sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de bir rehber niteliği taşıyan etkinlikte, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve dini eğitim süreçlerinde ailenin rolü üzerine bilgilendirmeler yapılıyor. Tasavvuf musikisi konserleri ve masal anlatımlarıyla zenginleşen program, Malatya halkını eğitim ve eğlencenin birleştiği noktada buluşturmaya devam ediyor.