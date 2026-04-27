Son dakika gelişmesine göre Malatya’da art arda iki deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle merkez ve çevre ilçelerde hissedilen depremler sonrası birçok kişi tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıktı.

Depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) gelecek bilgilere çevrildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Edinilen son bilgileri göre saat 15.41'de olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, 15.42'de meydana gelen 2. depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğu tahmin ediliyor.

